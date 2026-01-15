Mireasa, sezon 13. Cine este Marian. Care este povestea nepotului doamnei Niculina

Antena Căutare
Marian a venit în sezonul 13 Mireasa însoțit de bunica Niculina. Marian are 25 de ani, e zodia Pești, lucrează în domeniul IT, creează aplicații web și site-uri.

Publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026, 17:13 | Actualizat Joi, 15 Ianuarie 2026, 17:19

De la 19 ani Marian a lucrat ca tehnician IT. Are Bacalaureatul, care nu a considerat că e necesară Facultatea pentru domeniul care îl pasionează și în care a ajuns să fie freelancer.

Provine dintr-o familie normală, cu părinți iubitori. Bunica Niculina s-a implicat în creșterea lui și este foarte atașat de dumneaei.

Cine este Marian din sezonul 13 Mireasa. Nepotul doamnei Niculina a mărturisit că a fost înșelat și a suferit din dragoste

„Până la vârsta aceasta am avut 3 mari relații. În a treia relație a fost destul de multă dramă. Am aflat că am fost înșelat prin niște mesaje. Mi-a fost greu să închei relația. Consider că a fost o perioadă toxică. Am suferit câteva luni bune, nu am ieșit din casă. Am dus cu mine durerea asta pe un an de zile”, a povestit Marian.

Marian își dorește o parteneră cu simțul umorului și feminină, aspectul fizic nefiind important pentru el.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

