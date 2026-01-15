Mireasa, sezon 13. Cine este Marian. Care este povestea nepotului doamnei Niculina

Marian a venit în sezonul 13 Mireasa însoțit de bunica Niculina. Marian are 25 de ani, e zodia Pești, lucrează în domeniul IT, creează aplicații web și site-uri.

De la 19 ani Marian a lucrat ca tehnician IT. Are Bacalaureatul, care nu a considerat că e necesară Facultatea pentru domeniul care îl pasionează și în care a ajuns să fie freelancer.

Provine dintr-o familie normală, cu părinți iubitori. Bunica Niculina s-a implicat în creșterea lui și este foarte atașat de dumneaei.

Cine este Marian din sezonul 13 Mireasa. Nepotul doamnei Niculina a mărturisit că a fost înșelat și a suferit din dragoste

„Până la vârsta aceasta am avut 3 mari relații. În a treia relație a fost destul de multă dramă. Am aflat că am fost înșelat prin niște mesaje. Mi-a fost greu să închei relația. Consider că a fost o perioadă toxică. Am suferit câteva luni bune, nu am ieșit din casă. Am dus cu mine durerea asta pe un an de zile”, a povestit Marian.

Marian își dorește o parteneră cu simțul umorului și feminină, aspectul fizic nefiind important pentru el.

