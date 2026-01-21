Mireasa, sezon 13. Cine este Roxi, cu ce se ocupă și ce a dezvăluit concurenta despre ea

În ediția de miercuri, 21 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Roxi s-a prezentat și și-a spus povestea de viață. Află ce preferințe are și cu se ocupă.

Descoperă cine este Roxi de la Mireasa, câți ani are, cu ce se ocupă și ce fel de gândire are concurenta din sezonul 13. Ea a vorbit despre personalitatea sa, pasiunile și modul în care vede relațiile, dar și despre așteptările pe care le are de la viitorul partener.

Cine este Roxi, cu ce se ocupă și ce a dezvăluit concurenta despre ea, în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Roxi. Tânăra are 26 de ani, 1,80 metri înălțime și este în căutarea jumătății perfecte. Este la emisiunea Mireasa pentru a doua oară, însă consideră că la momentul respectiv nu era suficient de matură și de pregătită pentru această experiență. Acum, aceasta se consideră gata să își încerce din nou norocul, având gânduri serioase de căsătorie.

„E momentul potrivit ca eu să fiu aici, să profit de această oportunitate, să îmi găsesc o persoană care să fie alături de mine. Sunt pregătită să fac pasul cel mare dacă găsesc persoana potrivită. Sunt casier într-o sală de jocuri, îmi place foarte mult ceea ce fac, deși la început nu m-am gândit foarte mult că o să fac 8 ani în acest domeniu. Mi se părea puțin straniu, însă înaintând în jobul acesta m-am regăsit. Sunt mereu pozitivă, îmi place să glumesc foarte mult, vorbesc foarte mult. Aș pune defect vorbitul. Sunt direct și impulsivă, de obicei spun prostii. Spun lucruri pe care apoi ajung să le regret, că nu mă pot abține, dar știu și să îmi cer scuze și conștientizez destul de repede. În timpul liber îmi place să fac drumeții, să conduc, am și o mașină de teren cu care fac drift-uri, am o relație bună cu tatăl meu și le facem împreună. Îmi place adrenalina. Am 12 tatuaje și toate mă definesc, așa cred eu”, a dezvăluit tânăra în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Aceasta spune că își dorește o relație serioasă: „Aș accepta un bărbat cu copil sau care a mai fost căsătorit, dar nu un bărbat care a făcut videochat. Îmi doresc un partener amuzant, sincer, loial, corect, îmi doresc să ne asemănăm, dar să fie mai liniștit decât mine, ca să îmi găsesc liniștea, să fie deschis și să comunice”.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.