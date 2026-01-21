Mireasa, sezon 13. Cine este Roxana. Dezvăluirile tinerei au luat prin surprindere băieții

În ediția de miercuri, 21 ianuarie 2026, a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, Roxana s-a prezentat și și-a spus povestea de viață, dar și detalii despre ea ce i-au uimit în mod plăcut pe băieți.

Una dintre concurentele care a decis să participa la emisiunea Mireasa: Meciul iubirii este Roxana. Tânăra are 29 de ani,

Este născută la Săveni, a trăit 11 ani la Iași și locuiește în Franța de 17 ani. Este în zodia Fecioară și are 1, 60 metri. Este manager într-un magazin de haine ce aparțin unui brand cunoscut în lume. Se ocupă cu prezentarea produselor în magazin, dar mai are și un al doilea loc de muncă. Se consideră o persoană zâmbitoare, dornică să ajute mereu pe cei din jurul ei.

„Am o facultate în managementul în Franța. Mă descriu ca fiind o persoană gospodină, îmi place să întrețin casa, îmi place să gătesc. Familia mea preferă să vină la mine atunci când fac de mâncare și gătesc cu mare drag. Petrec timp cu nepoțeii mei șin asta nu îmi displace deloc. Fac mâncăruri românești, tot felul de tocănițe, știu să fac și mâncăruri franțești. Mă descurc destul de bine, din punctul meu de vedere”, a dezvăluit tânăra despre ea în ediția din 21 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

„După despărțirea părinților mei, doi ani mai târziu mama s-a recăsătorit și ne-am mutat cu toții în Franța. Dorul de casă a fost imens și ne-a fost greu să învățăm limba. Toată familia mea este acolo în Franța, cei doi frați și cele două surori. Fiecare are viața făcută, de asta am venit la emisiunea voastră, ca să îmi construiesc și eu viața. Părinții meu au ajuns la divorț din cauza problemei tatălui meu cu alcool. Mi-aș fi dorit să fie tata biologic alături de noi, dar am avut un tată vitreg prezent, care ne-a susținut și căruia îi mulțesc, datorită lui am avut un viitor mult mai bun în Franța decât în România. Sunt o femeie independentă, mă întrețin singură, mă întrețin singură, când îmi pun ceva în cap lupt până obțin. Sunt mândră de ceea ce sunt, ca femeie. Aș vrea ca viitorul meu partener să fie înalt, brunet, să fie bun, independent, să nu țină cont de părerile celorlalți când ia decizii de viață, să vrea o familie, să câștige mai mult decât bine și să fie sincer, bun la suflet și atent cu mine. Nu m-ar deranja dacă nu ar avea studii financiare”, a mărturisit tânăra.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.