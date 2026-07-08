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Mireasa, sezon 13. Claudia și Denis, scandal de proporții în casă! Bianca a plâns de supărare și camerele au filmat totul

În ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, un scandal s-a iscat între Claudia și Denis, după ce tânărul s-a purtat urât cu Bianca.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Iulie 2026, 14:48 | Actualizat Miercuri, 08 Iulie 2026, 15:11
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Situație complet neașteptată la Mireasa. Meciul iubirii, în ediția din 8 iulie 2026. Un scandal de proporții a luat naștere între Claudia și Denis, după ce tânăra a reacționat dur la glumele deplasate ale concurentului la adresa iubitei sale. Ulterior, camerele de filmat au surprins-o pe Bianca plângând de supărare. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat mai exact în casa Mireasa. Meciul iubirii, în ediția din 8 iulie 2026.

Claudia și Denis, scandal de proporții în casă! Bianca a plâns de supărare și camerele au filmat totul, în ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa

În ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu scandalul de proporții ce s-a iscat între Claudia și Denis. Totul ar fi pornit de la glumele deplasate făcute de concurent.

Tânăra a părut deranjată de modul în care Denis își tratează iubita și de glumele nepotrivite pe care acesta le face la adresa ei și, nervoasă, l-a acuzat de faptul că nu știe să se poarte cu o femeie și că nu dă dovadă de respect. Denis a ripostat și a negat acuzațiile aduse, dar Claudia a fost foarte fermă și pornită la adresa lui.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Vot în casă! Ce concurenți au fost votați pentru eliminare, înainte de marea finală. Ce reacții au urmat

Ulterior, camerele de filmat au surprins-o pe Bianca în timp ce discută deschis cu doamna Cătălina și cu doamna Mihaela. Cele două au încercat să îi explice tinerei faptul că atitudinea lui Denis nu este una potrivită și i-au sugerat să analizeze cu multă atenție situația în care se află și lucrurile pe care i le permite partenerului său. Bianca a părut receptivă la sfaturile primite, ba chiar a părut să aprecieze din plin discuția avută în privat cu Roxana despre această situație delicată în care se află.

Camerele de filmat au surprins-o pe Bianca supărată, cu lacrimi în ochi, suferind din cauza celor întâmplate între ea și partenerul ei. Ulterior, discuțiile au continuat și în Live. Claudia l-a criticat din nou pe Denis, de față cu toți.

„Uneori nu gândesc ce spun”, a fost replica lui Denis, care a încercat din nou să se apere.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 8 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu claudia, bianca si denis de la mireasa sezonul 13
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Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Vot în casă! Ce concurenți au fost votați pentru eliminare, înainte de marea finală. Ce reacții au ur...
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