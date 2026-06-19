Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 19 iunie 2026

Cea mai recentă gală din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii a venit cu un nou clasament al publicului! Simona Gherghe a anunțat cine sunt Mireasa, Mirele și Mama Săptămânii, în gala de pe 19 iunie 2026.

O altă săptămână Mireasa s-a încheiat! A fost o săptămână intensă care a venit cu o veste mare și anume aceea că Giulia și Alexandru vor deveni părinți. După logodna și noaptea petrecută la hotel cu Alexandru, Giulia a avut presimțirea că a rămas însărcinată. După ce a acuzat stări de rău, tânăra a făcut un test de sarcină care a ieșit pozitiv. Această săptămână a venit și cu un moment plin de emoții pentru Amalia și Sebastian, care formează al doilea cuplu logodit din sezonul 13 Mireasa. De asemenea, în această săptămână Simona Gherghe făcut și un anunț foarte important, anume acela că Marea Finală va avea loc pe 17 iulie 2026. După această săptămână, publicul Mireasa și-a ales noi favorți!

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 19 iunie 2026

În Gala Mireasa din 19 iunie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul săptămânii care tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Mihaela, care a blocat-o pe Claudia pentru Alan și Sebastian și pe Daniela pentru Ciprian

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Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Ema

Fata Săptămânii este: Giulia

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alexandru

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Daniel

Băiatul Săptămânii este: Dorian - a revenit în top și a primit imunitate, după ce fusese votat de peste 70% dintre telespectatori la cursa de eliminare.

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