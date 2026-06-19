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Mireasa, sezon 13. Amalia și Sebastian, discuție care i-a luat prin surprindere pe invitații de la Capricii: „S-a întâmplat ceva?”

La Mireasa, Capriciile Iubirii, a fost difuzat un material cu Amalia și Sebastian. Invitații au sesizat că proaspeții logodnici au o energie joasă. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 11:40 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 11:56
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La scurt timp de la logodnă, Amalia și Sebastian au avut o conversație despre viitorul lor împreună, despre cum o să fie să locuiască în aceeași casă și despre cât de norocoși se simt că s-au întâlnit și s-au ales. Totuși, printre vorbele frumoase, au fost strecurate și cuvinte care denotau incertitudine și o energie joasă.

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„Eu nu țin pe nimeni cu forța”. Amalia și Sebastian, discuție care i-a luat prin surprindere pe invitații de la Capricii. De ce a plâns tânăra proaspăt logodită

„Sunt atât de mândră de tine. Și de mine că ești al meu, Că m-ai ales pe mine! Că ne-am găsit, că ne-am ales. Nu credeam că o să ajung să te iubesc atât de mult!”, i-a spus Amalia logodnicului.

„Eu nu mă pripesc când spun că pe noi ne așteaptă o viață fericită. Dacă vrem noi. Dacă noi o să punem piedici să facem lucrurile să nu mai fie așa…Sunt conștient că nu-s cel mai frumos bărbat de pe lumea asta. Dacă exista o persoană care să-mi îndeplinească criteriile 100% pentru mine cred că era o panică totală”, a spus Sebastian.

După difuzarea materialului, Paula Chirilă, a opinat că se comportă ciudat pentru niște oameni proaspeți logodiți, vorbind din experiență, actrița fiind proaspăt logodită.

„Pentru doi oameni care abia s-au logodit era o discuție tristă, o energie joasă, s-a întâmplat ceva? Nu-mi iese din minte o propoziție: Eu nu țin pe nimeni cu forța, ai zis, Sebastian. NU te-am simțit fericit, ci trist”, a spus Paula Chirilă.

Sebastian a explicat că melancolia vine în contextul în care după o zi și o noapte de vis, ei s-au întros la rutina din casa Mireasa, iar Amalia a precizat că este înrijorată pentru că de la ziua ei nu a mai primit niciun semn de la prietena ei cea mai bună. Amalia a izbucnit în lacrimi în direct, vorbind despre prietena ei.

„Energia joasă am resimțit-o și noi, dar nu din prisma fapttului că s-a întâmplat ceva, ieri a fost o zi în care am fost copleșiți de emoție. Și discuția chiar așa a început, că ne simțim încărcați, dar nu dintr-o postură negativă. Viața ne poate duce în tot felul de ipostaze. Nu sunt deloc trist, credeți-mă. A existat dopamină, până ne-am întors la rutina asta”, a spus Sebastian.

„Am niște griji legate de prietena mea cea mai bună. Doar de ea. Nu am primit nicio veste de la ea. E ca sora mea pentru mine!”, a spus Amalia cu ochii în lacrimi.

Cei doi au dat asigurări că nu se întâmplă nimic negativ cu relația lor.

colaj cu Amalia și Sebastian
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