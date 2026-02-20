Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 20 februarie 2026

Antena Căutare
În Gala de vineri, 20 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână pentru a-și vota favoriții.

Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 16:33 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 16:33
Concurenții au avut parte de o săptămână intensă la Mireasa: Meciul Iubirii. Unii s-au declarat într-o cunoaștere, în timp ce alții au preferat să rupă anumită legături. Printre cei care au decis să se descopere în cadrul show-ului matrimonial se numără Alan și Ema.

De asemenea, și Claudia a decis să-i ofere o șansă lui Daniel. Băiatul a intrat în casă pentru a o cunoaște mai bine, însă drumul către inima concurentei nu este deloc ușor. După o întâlnire romantică cu acesta, fata a hotărât că trebuie să petreacă mai mult timp alături de el.

Mai mult, tensiunile au fost nelipsite de la Mireasa sezonul 13. Amalia a decis să se îndepărteze de Roxi după Task-ul Cătușelor. Sora acesteia, Bianca, a intervenit telefonic și a rugat-o pe concurentă să încheie orice relație de prietenie din emisiune.

Tot în această săptămână, Roxana și Paula și-au adresat cuvinte grele. De altfel, Sebastian a fost pus într-o situație delicată de către cele două. Replicile acide și reproșurile nu au întârziat să apară în fața camerelor de filmat.

Gala de vineri, de pe 20 februarie 2026, a venit mai rapid de cât se așteptau. Un lucru este cert, concurenții au fost nerăbdători să afle clasamentul publicului din această săptămână. Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână să aleagă Fata, Mama și Băiatul Săptămânii.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 20 februarie 2026

În ediția Gală Mireasa din 20 februarie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Melinda.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Daniela.

Fata Săptămânii este: Roxana - a doua săptămână în care primește titlul de Mireasa Săptămânii.

„Vă mulțumesc din suflet!”, a spus Roxana.

„Nu mă așteptam! Vreau să le mulțumesc din inima!”, a fost reacția Danielei.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian.

Băiatul Săptămânii este: Dorian.

„Vreau să vă zic că știu pentru ce am intrat aici. O să evit certurile!”, le-a spus Dorian susținătorilor săi.

„Îi iubesc pe toți și le mulțumesc din suflet!”, a mai zis și Alan.

Deși se află în topul publicului, Alan și Daniela rămân în cursa pentru eliminare alături de Alexandru, Darius și Marian.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 20 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

