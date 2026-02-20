Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 20 februarie 2026

În Gala de vineri, 20 februarie 2026, Simona Gherghe a anunțat clasamentul publicului. Oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână pentru a-și vota favoriții.

Concurenții au avut parte de o săptămână intensă la Mireasa: Meciul Iubirii. Unii s-au declarat într-o cunoaștere, în timp ce alții au preferat să rupă anumită legături. Printre cei care au decis să se descopere în cadrul show-ului matrimonial se numără Alan și Ema.

De asemenea, și Claudia a decis să-i ofere o șansă lui Daniel. Băiatul a intrat în casă pentru a o cunoaște mai bine, însă drumul către inima concurentei nu este deloc ușor. După o întâlnire romantică cu acesta, fata a hotărât că trebuie să petreacă mai mult timp alături de el.

Mai mult, tensiunile au fost nelipsite de la Mireasa sezonul 13. Amalia a decis să se îndepărteze de Roxi după Task-ul Cătușelor. Sora acesteia, Bianca, a intervenit telefonic și a rugat-o pe concurentă să încheie orice relație de prietenie din emisiune.

Tot în această săptămână, Roxana și Paula și-au adresat cuvinte grele. De altfel, Sebastian a fost pus într-o situație delicată de către cele două. Replicile acide și reproșurile nu au întârziat să apară în fața camerelor de filmat.

Gala de vineri, de pe 20 februarie 2026, a venit mai rapid de cât se așteptau. Un lucru este cert, concurenții au fost nerăbdători să afle clasamentul publicului din această săptămână. Telespectatorii au avut la dispoziție o săptămână să aleagă Fata, Mama și Băiatul Săptămânii.

Cum arată clasamentul din gala Mireasa de vineri, 20 februarie 2026

În ediția Gală Mireasa din 20 februarie 2026, moderatoarea Simona Gherghe a citit clasamentul complet al săptămânii ce tocmai s-a încheiat. Iată cum arată TOP 3 și cine este Mama Săptămânii:

Mama Săptămânii a fost votată doamna: Melinda.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Amalia.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Daniela.

Fata Săptămânii este: Roxana - a doua săptămână în care primește titlul de Mireasa Săptămânii.

„Vă mulțumesc din suflet!”, a spus Roxana.

„Nu mă așteptam! Vreau să le mulțumesc din inima!”, a fost reacția Danielei.

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alan.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Sebastian.

Băiatul Săptămânii este: Dorian.

„Vreau să vă zic că știu pentru ce am intrat aici. O să evit certurile!”, le-a spus Dorian susținătorilor săi.

„Îi iubesc pe toți și le mulțumesc din suflet!”, a mai zis și Alan.

Deși se află în topul publicului, Alan și Daniela rămân în cursa pentru eliminare alături de Alexandru, Darius și Marian.

