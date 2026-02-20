Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Roxana și Paula, conflict din cauza lui Sebastian. Ce și-au reproșat cele două: „Vrei show? Vii ca vipera”

Mireasa, sezon 13. Roxana și Paula, conflict din cauza lui Sebastian. Ce și-au reproșat cele două: „Vrei show? Vii ca vipera”

Un nou conflict a izbucnit între Paula și Roxana după Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cele două și-au făcut reproșuri, iar cuvintele dure nu au întârziat să își facă apariția.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 10:25 | Actualizat Vineri, 20 Februarie 2026, 11:04

Interacțiunea dintre Paula și Sebastian de la Task-ul Cătușelor a supărat-o pe Roxana. Concurenta i-a cerut băiatului să păstreze distanța față de cea care și-a exprimat dorința de-al cunoaște.

Deși a preferat să stea departe de discuțiile tensionate, Roxana a fost implicată într-un conflict care a degenerat. Tânăra nu și-a mai putut stăpâni reacțiile după ce Paula i-a oferit un sfat despre cum să se apropie mai mult de Sebastian.

Citește și: Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au împlinit un an de relație. Ce a transmis viitoarea mămică

„Măi, Roxana, părerea mea. Îți dau un sfat prietenesc. Dacă vrei să-l ai pe Sebastian nu mai fi atât de critică cu el. Lui nu-i place dacă tu te duci mereu și îl critici sau judeci. Și faci mereu scene de gelozie”, i-a spus Paula.

Roxana și Paula, replici acide la Mireasa: Meciul Iubirii

Roxana nu a putut accepta sfatul venit din partea Paulei. Așadar, cele două au ajuns să își adreseze replici acide chiar în fața camerelor de filmat la Mireasa: Meciul Iubirii.

„Te rog frumos să îți păstrezi părerea pentru tine. Eu o să fac ceea ce îmi doresc să fac și nu o să mă schimb pentru nimeni.”, i-a răspuns Roxana, încercând să pună punct discuției cu Paula.

„Eu nu ți-am zi că faci ceea ce nu îți dorești să faci. Eu ți-am zis să nu mai fi așa de cu el, pentru că îndepărtezi un bărbat dacă faci lucrul ăsta. Eu îți dau un sfat pentru tine!”, i-a mai zis colega ei de platou.

„Lasă-mă pe mine cu sfaturile tale, eu știu foarte bine care este intenția ta!”, a ținut Roxana să precizeze.

„Intenția mea este să plec acasă, dacă te interesează! Nu mă interesează ce ai tu cu Sebastian. Eu ți-am dat un sfat prietenesc.”, a mai adăugat Paula.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Daniel și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere. Ce alți concurenți au urmat exemplul lor în emisia live

„Vă rog frumos să vă vedeți de viața voastră! O rog pe Paula să nu mai vină cu sfaturi la mine, că eu nu i-am dat sfaturi”, a spus tânăra.

„Păi tu n-ai ce sfaturi să-mi dai mie. Și ce părere ai că a dormit cu mine în pat? Așa ca idee”, au fost cuvintele care au scos-o din sărite pe Roxana.

„N-am nicio părere proastă! Că am văzut cum ați dormit! Eu am încredere în Sebastian și o să merg pe încredere. Și asta nu o să ne facă pe noi să ne certăm. Crezi că eu nu mă așteptam la vorbe de astea din partea ta? Nu a fost niciun gest deplasat din partea lui!”, i-a răspuns tânăra.

„Bine, mai discutăm peste câteva zile!”, a punctat Paula.

Roxana nu a mai ținut cont de nimic și a folosit cuvinte dure la adresa Paulei: „Tu nu mai veni cu sfatul tău care este fals! Vii ca vipera să te dai pe lângă mine!”

„Roxana, eu zic să-ți controlezi un pic vorbele. În fața mea nu ești nimic!”, s-a apărat concurenta.

„Vrei show? Vrei un pic de atenție? Vrei să apari mai des la televizor?”, a întrebat-o Roxana, vizibil deranjată de situație.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 19 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Roxana și Paula la Mireasa sezon 13
+5
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au împlinit un an de relație. Ce a transmis viitoarea mămi... Mireasa, sezon 13. Daniela și Halima au fost implicate într-un nou scandal. De la ce a pornit cearta: „Eu nu-i permit!”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România
Observatornews.ro TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză TikTokerul american Adonis l-a făcut KO pe fratele lui Rareş Ion, adolescentul mort de supradoză
Antena 3 Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Citește și
Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au împlinit un an de relație. Ce a transmis viitoarea mămică
Maria și Cristian Stanciu, câștigătorii sezonului 11 Mireasa, au împlinit un an de relație. Ce a transmis...
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi
Gustări sănătoase care îți taie pofta de mâncare până la ora cinei. Vezi ce poți să alegi Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Daniel și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere. Ce alți concurenți au urmat exemplul lor în emisia live
Mireasa, sezon 13. Daniel și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere. Ce alți concurenți au urmat exemplul lor...
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 € și ce s-a întâmplat cu el
Un tânăr s-a cazat cu 5 bani pe noapte la un hotel de lux în Madrid. Cum a reușit să dea țeapa de 20.000 €... Antena3.ro
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere
Incompetența stă la masă cu primarii Capitalei: zăpada i-a luat din nou prin surprindere Jurnalul
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei
Reacție virală a Shakirei la concert. Un carton cu chipul lui Piqué a stârnit uimirea artistei Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni
Români păcăliţi, după ce au crezut că au găsit chirie cu 400 de euro în Cotroceni Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă
WhatsApp introduce o nouă funcție, cerută de utilizatori de ani de zile. Ce vei putea face pe platformă UseIT
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun
Chifle pufoase cu gem de caise în interior, potrivite pentru micul dejun Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x