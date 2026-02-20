Mireasa, sezon 13. Roxana și Paula, conflict din cauza lui Sebastian. Ce și-au reproșat cele două: „Vrei show? Vii ca vipera”

Un nou conflict a izbucnit între Paula și Roxana după Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cele două și-au făcut reproșuri, iar cuvintele dure nu au întârziat să își facă apariția.

Interacțiunea dintre Paula și Sebastian de la Task-ul Cătușelor a supărat-o pe Roxana. Concurenta i-a cerut băiatului să păstreze distanța față de cea care și-a exprimat dorința de-al cunoaște.

Deși a preferat să stea departe de discuțiile tensionate, Roxana a fost implicată într-un conflict care a degenerat. Tânăra nu și-a mai putut stăpâni reacțiile după ce Paula i-a oferit un sfat despre cum să se apropie mai mult de Sebastian.

„Măi, Roxana, părerea mea. Îți dau un sfat prietenesc. Dacă vrei să-l ai pe Sebastian nu mai fi atât de critică cu el. Lui nu-i place dacă tu te duci mereu și îl critici sau judeci. Și faci mereu scene de gelozie”, i-a spus Paula.

Roxana și Paula, replici acide la Mireasa: Meciul Iubirii

Roxana nu a putut accepta sfatul venit din partea Paulei. Așadar, cele două au ajuns să își adreseze replici acide chiar în fața camerelor de filmat la Mireasa: Meciul Iubirii.

„Te rog frumos să îți păstrezi părerea pentru tine. Eu o să fac ceea ce îmi doresc să fac și nu o să mă schimb pentru nimeni.”, i-a răspuns Roxana, încercând să pună punct discuției cu Paula.

„Eu nu ți-am zi că faci ceea ce nu îți dorești să faci. Eu ți-am zis să nu mai fi așa de cu el, pentru că îndepărtezi un bărbat dacă faci lucrul ăsta. Eu îți dau un sfat pentru tine!”, i-a mai zis colega ei de platou.

„Lasă-mă pe mine cu sfaturile tale, eu știu foarte bine care este intenția ta!”, a ținut Roxana să precizeze.

„Intenția mea este să plec acasă, dacă te interesează! Nu mă interesează ce ai tu cu Sebastian. Eu ți-am dat un sfat prietenesc.”, a mai adăugat Paula.

„Vă rog frumos să vă vedeți de viața voastră! O rog pe Paula să nu mai vină cu sfaturi la mine, că eu nu i-am dat sfaturi”, a spus tânăra.

„Păi tu n-ai ce sfaturi să-mi dai mie. Și ce părere ai că a dormit cu mine în pat? Așa ca idee”, au fost cuvintele care au scos-o din sărite pe Roxana.

„N-am nicio părere proastă! Că am văzut cum ați dormit! Eu am încredere în Sebastian și o să merg pe încredere. Și asta nu o să ne facă pe noi să ne certăm. Crezi că eu nu mă așteptam la vorbe de astea din partea ta? Nu a fost niciun gest deplasat din partea lui!”, i-a răspuns tânăra.

„Bine, mai discutăm peste câteva zile!”, a punctat Paula.

Roxana nu a mai ținut cont de nimic și a folosit cuvinte dure la adresa Paulei: „Tu nu mai veni cu sfatul tău care este fals! Vii ca vipera să te dai pe lângă mine!”

„Roxana, eu zic să-ți controlezi un pic vorbele. În fața mea nu ești nimic!”, s-a apărat concurenta.

„Vrei show? Vrei un pic de atenție? Vrei să apari mai des la televizor?”, a întrebat-o Roxana, vizibil deranjată de situație.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 19 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

