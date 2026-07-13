Mireasa, sezon 13. Cum au apărut Daniela și Mihai în live, după ce au fost în pragul despărțirii

După ce mama lui Mihai a sunat și a spus că nu e pregătită să o cunoască pe Daniela, tânăra a fost foarte supărată. Vineri cei doi nu și-au mai vorbit, dar în emisia live de Mireasa de pe 13 iulie au apărut foarte zâmbitori, ținându-se de mână.

Daniela a precizat că bate în retragere, iar Mihai a fost foarte deranjat de aceste cuvinte. După ce vineri au fost tensiuni între cei doi, a urmat un weekend cu petrecerea burlacilor și a burlăcițelor în care nu s-au văzut și și–au simțit lipsa.

Cum au apărut Daniela și Mihai în live la Mireasa după tensiunile apărute ca urmare a apelului mamei băiatului: „Ori mă împac, ori mă despart”

„Bat în retragere pentru că nu mi se pare normal să intre în direct și să spună astfel de lucruri, în condițiile eu cu Mihai nu am discutat că vom merge în vizită la familia lui. Vreau să-i spun mamei lui că există posibilitatea să nu mă cunoască niciodată personal. El nu s-a schimbat după apelul mamei, eu m-am schimbat. Mă mai gândesc dacă dau o șansă relației”, a spus Daniela vineri.

„Nici nu înțeleg care e pe bune vina mea. Acțiunile mele n-au fost niciodată spre retragere. Eu ori mă împac, ori mă despart”, a spus și Mihai.

În emisia live de Mireasa de pe 13 iulie 2026, Daniela și Mihai au spus că acum sunt bine și s-au ținut de mână zâmbitori:

„Mi-a fost dor de ea, recunosc. M-am gândit la ea. Sâmbătă le spuneam băieților că nu știu dacă mai am iubită sau nu, dar nu mai contează că acum suntem bine”, a spus Mihai.

„Eu i-am simțit lipsa și îmi doream să-l văd, și parcă trecea greu timpul”, a spus Daniela.

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