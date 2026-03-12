Mireasa, sezon 13. Daniel, reacții complet neașteptate față de Claudia! Ce a putut să îi spună, fără pic de reținere

După ce Claudia a luat decizia de a pune capăt relației cu Daniel, concurentul a avut numai reacții neașteptate. Descoperă ce a putut să îi spună tinerei care i-a fost iubită.

Claudia a luat decizia de a întrerupe relația cu Daniel pentru că își dorește liniște sufletească: „Nu sunt genul de om care să facă un război cu omul de lângă mine”, a declarat aceasta. După emisia live, Daniel a rispostat: „Nu mai ai ce să vorbești cu mine, nu ești potrivită pentru mine, eu sunt lămurit, mulțumesc”. De aici, totuși, s-a ajuns la cuvinte mult mai dure!

Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Daniel, reacții complet neașteptate față de Claudia! Ce a putut să îi spună, fără pic de reținere, în ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

După ce Claudia s-a despărțit de Daniel, tânărul și-a schimbat complet atitudinea și chiar nu a mai ținut cont de nimic. Deși îi zisese în urmă cu câteva zile că o iubești, acesta a devenifoarte radical și nu s-a ferit să îi spună, de față cu toți, faptul că nu mai are ce să discute cu tânăra. Într-o altă situație, el i-a zis despre ea: „Tu pentru mine nu mai reprezinți o femeie!”.

„Cu mine nu mai ai dreptul la replică! Succes pe mai departe! Baftă! Nu mai vorbi cu mine, mulțumesc pentru tot, să îți meargă bine, nu am alte explicații de dat. Cu mine nu mai vorbești! Nu mai am ce să vorbesc cu tine! Pentru mine lucrurile sunt foarte clare! Nu mai ai cum să vorbești cu mine! Mă asculți pe mine! Nu mai ai ce să discuți cu mine”, au fost vorbele repetitive ale lui Daniel.

Cât de departe s-a ajuns, dar și ce a urmat? Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiriica să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.