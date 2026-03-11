Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a făcut anunțul ce i-a uimit pe toți! Ce se întâmplă cu Diana

Veste neașteptată în ediția din 10 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! Simona Gherghe a anunțat ce se întâmplă cu Diana!

Claudia a răbufnit și nu a mai putut ascunde faptul că se simte rănită de gesturile făcute de Daniel, motiv pentru care a decis să se despartă de el. Aceasta nu și-a mai stăpâni lacrimile și a anunțat faptul că a decis să se despartă de Daniel. Ulterior, Simona Gherghe a anunțat ce se întâmplă cu Diana. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Simona Gherghe a făcut anunțul ce i-a uimit pe toți, în ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! Ce se întâmplă cu Diana

Ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a început în forță. Au fost prezentate imagini cu starea de supărare în care s-a cufundat Claudia în ultima vreme. Tânăra a plâns și nu s-a ferit să spună ce are pe suflet: „Simt că băiatul ăsta mă ia de fraieră!”. Mai mult decât atât, aceasta a zis că a surprins privirile lui Daniel asupra Dianei, atunci când ea mergea la jacuzzi cu Dorian.

Ulterior, chiar în live, de față cu toți cei prezenți, aceasta a anunțat faptul că a luat decizia de a se despărți de Daniel.

Acesta a fost momentul în care Simona Gherghe a făcut anunțul ce i-a surprins pe toți! Pe fondul divergențelor dintre Claudia și Daniel, șederea Dianei în casă s-a prelungit cu încă 13 zile.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiriica să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

