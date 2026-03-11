Mireasa, sezon 13. Ce remarci incredibile a făcut Alexandru despre Daniel. Ce detalii au ieșit la iveală

Antena Căutare
Alexandru a făcut remarci incredibile la adresa lui Daniel și chiar a spus faptul că acesta s-ar fi uitat inclusiv după Giulia, iubita lui, nu doar după Diana. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Publicat: Miercuri, 11 Martie 2026, 15:43
Giulia și Alexandru au câștigat task-ul Gătește orbește” și au avut parte de un date! Cei doi au lu at micul dejun la un restaurant și s-au putut bucura astfel de momente extrem de plăcute petrecute împreună. Totuși, la revenirea în casă, Alexandru a făcut remarci incredibile la adresa lui Daniel și a spus că acesta s-ar fi uitat inclusiv după Giulia. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Nu mia este o noutate faptul că Daniel a reușit să intre în conflict cu mai mulți concurenți din casa Mireasa. Se pare că pe lista celor care nu îl plac și care nu îl cred în totalitate sincer se numără și Alexandru. După ce s-a bucurat de un date extrem de frumos cu Giulia, acesta nu s-a ferit să spună care este adevărata lui părere despre Daniel, ba chiar a spus că acesta i-ar fi aruncat priviri Giuliei, iubitei sale.

„Minte exagerat de mult, la el nu e inteligență, e prostie. Ori s-a uitat la prea multe seriale, ori s-a uitat la prea mutle telenovele și încearcă să facă și el ce vede acolo, la televizor. Ori, într-adevăr, face din alea de psihologie. Mereu zice că e despre el. Meli, nu suntem nebuni. Și eu am reacții, mă enervez, sunt urât când mă enervez, știu și am văzut lucrurile astea, dar la el e urât rău de tot. Meli, se uită după Giulia! Avea pantaloni scurți mulați de i se vedeau fesele, și mai avea puțin și își dădea cu limba pe buze! Nu suport lucrurile astea. ”, a zis Alexandru.

„În momentul când o vede pe Diana cum îi sclipesc ochii, se vede”, a confirmat Melinda.

Ce au mai discutat Alexandru, Giulia și doamna Melinda?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiriica să afli mai multe detalii despre subiect.

colaj foto cu melinda, giulia, alexandru si daniel de la mireasa sezonul 14
