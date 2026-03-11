Mireasa, sezon 13. Ce remarci incredibile a făcut Alexandru despre Daniel. Ce detalii au ieșit la iveală

Alexandru a făcut remarci incredibile la adresa lui Daniel și chiar a spus faptul că acesta s-ar fi uitat inclusiv după Giulia, iubita lui, nu doar după Diana. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Giulia și Alexandru au câștigat task-ul Gătește orbește” și au avut parte de un date! Cei doi au lu at micul dejun la un restaurant și s-au putut bucura astfel de momente extrem de plăcute petrecute împreună. Totuși, la revenirea în casă, Alexandru a făcut remarci incredibile la adresa lui Daniel și a spus că acesta s-ar fi uitat inclusiv după Giulia. Descoperă în rândurile de mai jos ce s-a întâmplat în ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Ce remarci incredibile a făcut Alexandru despre Daniel. Ce detalii au ieșit la iveală în ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Nu mia este o noutate faptul că Daniel a reușit să intre în conflict cu mai mulți concurenți din casa Mireasa. Se pare că pe lista celor care nu îl plac și care nu îl cred în totalitate sincer se numără și Alexandru. După ce s-a bucurat de un date extrem de frumos cu Giulia, acesta nu s-a ferit să spună care este adevărata lui părere despre Daniel, ba chiar a spus că acesta i-ar fi aruncat priviri Giuliei, iubitei sale.

„Minte exagerat de mult, la el nu e inteligență, e prostie. Ori s-a uitat la prea multe seriale, ori s-a uitat la prea mutle telenovele și încearcă să facă și el ce vede acolo, la televizor. Ori, într-adevăr, face din alea de psihologie. Mereu zice că e despre el. Meli, nu suntem nebuni. Și eu am reacții, mă enervez, sunt urât când mă enervez, știu și am văzut lucrurile astea, dar la el e urât rău de tot. Meli, se uită după Giulia! Avea pantaloni scurți mulați de i se vedeau fesele, și mai avea puțin și își dădea cu limba pe buze! Nu suport lucrurile astea. ”, a zis Alexandru.

„În momentul când o vede pe Diana cum îi sclipesc ochii, se vede”, a confirmat Melinda.

Ce au mai discutat Alexandru, Giulia și doamna Melinda?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 11 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubiriica să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

