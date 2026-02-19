Mireasa, sezon 13. Imagini nedifuzate cu Roxi și Dorian de la Task-ul Cătușelor. În ce ipostaze neașteptate au fost surprinși

Antena Căutare
În emisia de live din Mireasa, de pe 19 februarie 2026, telespectatorii au putut vedea imagini nedifuzate cu Roxi și Dorian de la Task-ul Cătușelor. Materialul a luat-o prin surprindere și pe Amalia.

Publicat: Joi, 19 Februarie 2026, 14:54 | Actualizat Joi, 19 Februarie 2026, 15:24

Task-ul Cătușelor a scos la iveală noi compatibilități între concurenți. Dorian și Roxi au avut parte de unele apropieri peste noapte. Cei doi au ales să doarmă împreună în același pat, iar atingerile subtile nu au întârziat să apară.

În emisia live de joi din Mireasa, de pe 19 februarie 2026, Simona Gherghe a abordat subiectul delicat. Imaginile văzute cu cei doi au luat-o prin surprindere și pe Amalia, fata cu care Roxi a legat o relație de prietenie și cu care Dorian a fost într-o cunoaștere.

După noaptea petrecută alături de Roxi, băiatul a scos la iveală detalii neștiute despre interacțiunea dintre ei.

„Eu n-am avut nicio treabă. Nu voiam să stau pe jos. Am zis că dormim în pat, aia e. A fost ok”, a explicat Dorian alegerea de a dormi cu Roxi în același pat.

„Îmi mai lua mâna în brațe câteodată”, a mai dezvăluit concurentul.

Ce discuție au avut Amalia și Roxi după imaginile nedifuzate cu ea și Dorian de la Task-ul Cătușelor

După ce au fost văzute imaginile cu ei, Roxi a ținut să-i ceară scuze Amaliei doar pentru alintul pe care i l-a adresat lui Dorian.

„M-am simțit prea în largul meu și am spus lucrurile astea. În rest, nu-mi pare rău. Au fost discuții perfect normale din punctul meu de vedere. N-am niciun fel de intenție către Dorian. Altceva nu am ce să-ți spun, doar că îmi pare rău pentru cuvintele spuse.”, a zis Roxi.

„Eu vreau să-ți spun că n-am plâns din cauza ta sau a lui Dorian. Tu ai simțit să faci chestiile astea cu Dorian, nu cu Alan. E fix problema ta, nu mă interesează, poți să interacționezi cu cine vrei. Pe mine m-a deranjat doar pentru că sora mea a plâns și nu suport asta. Aveam așteptări doar din partea ta! Nu m-au deranjat conversațiile, gesturile, tu cum erai călare peste el acolo. Eu nu îmi permit să mă duc la Alan și să fac chestiile astea”, i-a răspuns Amalia.

„Vezi, e greu să înțelegi! Îmi dau seama cum se vede din exterior! M-am comportat cu el cum aș fi făcut-o cu tine!”, i-a mai precizat Roxi.

„Acum îmi dau seama cât a putut să mă mintă din nou! Am trecut prin prea multe chestii ca să mai văd și să cred altceva”, a mai punctat Amalia după ce a revăzut imaginile cu prietena ei și Dorian.

De asemenea, și băiatul a simțit o interacțiune apropiată cu Roxi: „Nu mă așteptam să fie chiar așa de apropiată!”

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 19 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

