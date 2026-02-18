Mireasa, sezon 13. Sebastian și Paula au fost încătușați la Task-ul Cătușelor. Ce a supărat-o pe Roxana la imaginile văzute

Paula și Sebastian au primit o provocare de zile mari la Task-ul Cătușelor de la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi au fost nevoiți să stea încătușați peste noapte. Imaginile difuzate cu aceștia în emisia live de miercuri a show-ului matrimonial, de pe 18 februarie 2026, nu au fost pe placul Roxanei.

AdrenaLinia i-a luat prin surprindere pe Sebastian și Paula. Aceștia au fost nominalizați să participe împreună la Task-ul Cătușelor. Băiatul a acceptat provocare din dorința de a câștiga premiul.

Situația i-a făcut pe cei doi să poarte o discuție sinceră chiar în fața camerelor de filmat. Mai mult, concurentul a avut ocazia să o cunoască mai bine pe Paula, iar ce a descoperit l-a surprins plăcut.

„O să fac tot posibilul să câștigăm”, i-a zis băiatul.

„Eu nu vreau să te pun într-o ipostază. (...) Mie mi-e frică așa cu tine! La câte provocări am îndurat eu”, a mai adăugat el, vizibil amuzat de conversație.

„M-aș simți prost tare dacă s-ar întâmpla un scenariu!”, a mai zis Sebastian.

„Asta e!”, i-a răspuns fata.

„Cum ai putut să ascunzi copilul ăsta interior pe care îl ai?”, a întrebat-o concurentul.

„Păi dacă nu mi-ai dat ocazia!”, i-a dezvăluit Paula.

Ce a supărat-o pe Roxana la imaginile văzute cu Sebastian și Paula de la Task-ul Cătușelor din sezonul 13 Mireasa

Într-o pauză din emisia live de miercuri din Mireasa, de pe 18 februarie 2026, Roxana a ținut să-i dezvăluie lui Sebastian că un gest dintre el și Paula a deranjat-o. Aceasta a precizat că nu trebuia să o îmbrățișeze pentru că este posibil să interpreteze greșit.

De asemenea, tânăra a fost deranjată și de faptul că Sebastian și Paula au dormit împreună în același pat.

„Nu am văzut niciun gest deplasat din partea lui Sebastian. (...) M-a deranjat puțin (n.r. că au dormit în același pat)”, a spus fata.

„Eu am zis că nu mi se pare nimic deplasat! Nu am dormit pe tot parcursul serii, am fost acolo, pur și simplu.Mi-am dorit să câștig acest task pentru Roxana”, a dezvăluit Sebastian.

„L-am văzut puțin stânjenit”, a mai adăugat Roxana.

Subiectul a generat și o discuție aprinsă între Paula și Roxana, chiar în fața Simonei Gherghe. Cele două nu s-au mai putut abține și au folosit cuvinte dure pentru a se exprima. A urmat un adevărat haos în platoul show-ului matrimonial.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 18 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.