Mireasa, sezon 13. Daniela, discuție acidă cu doamna Melinda. Situație neașteptată, după ce s-a întâlnit cu Darius

În ediția din 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii am putut vedea ce a discutat Daniela cu doamna Melinda, dar și ce s-a mai întâmplat între ea și Darius!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 29 Aprilie 2026, 11:40 | Actualizat Miercuri, 29 Aprilie 2026, 13:27

Răsturnare neașteptată de situație, în ediția din 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Capriciile iubirii. Camerele de filmat au surprins nu doar ce a vorbit Daniela cu doamna Melinda, dar și ce s-a mai întâmplat între ea și Darius, atunci când au rămas singuri.

În ediția de ieri a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, doamna Melinda i-a reproșat Danielei faptul că nu știe să fie alături de Darius atunci când acesta trece prin momente mai dificile. Între cele două a avut loc un schimb acid de replici și fiecare și-a susținut punctul de vedere. Doamna Melinda i-a luat apărarea fiului ei, în timp ce Daniela a spus că are anumite așteptări de la partenerul ei de cuplu.

Concurenta a părut extrem de fermă în opiniile sale și chiar s-a enervat. Vă reamintim faptul că Daniela a părut supărată, dezamăgită și nemulțumită de Darius încă de săptămâna trecută. După discuția avută cu Daniela, doamna Melinda a intrat din nou în direct cu ochii în lacrimi. Mama lui Darius a fost vizibil afectată de faptul că Daniela nici nu a salutat-o atunci când s-au întâlnit, dar a preferat să nu spună nimic. Femeia susține că-și dorește doar să-și vadă fiul fericit.

Ulterior se pare că regretele au ajuns-o din urmă pe Daniela, care a încercat să ia toată vinovăția asupra ei.

„Fără să vorbim și fără să comunicăm nu ajungem nicăieri”, a zis Darius.

„Tocmai ce am spus că îmi pare rău pentru că am verbalizat acele lucruri, este toată vina mea, că am înțeles lucrurile greșit. Este vina mea și îmi pare rău că am încercat să te schimb, îmi pare rău că am ajuns mici deranjuri la tine și atât. Eu nu sunt atrasă de tine, eu nu am sentimente, eu nu te iubesc, eu îmi bat joc de tine, eu te joc pe degete, sunt o falsă și te rog să renunți la mine, fiindcă nu am sentimente pentru tine. Adevărul e să nu mai insiști la mine să vorbim. Nu mă mai pot deschide față de tine în acest context, îmi pare rău. O să vedem acasă”, au fost vorbele Danielei.

Cei doi concurenți au continuat să discute și concurenta a zis că nu mai e dispusă să se deschidă în emisiune, ci doar afară din show

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireas. Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune și ce a ieșit la iveală.

colaj foto cu daniela si doamna melinda si claudia si paula, la mireasa sezonul 13

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

