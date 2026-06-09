Mireasa, sezon 13. Darius, avertisment pentru noul admirator al fostei sale iubite. Ce au discutat Mihai și Daniela

Descoperă ce au discutat Mihai și Daniela atunci când au rămas singuri, dar și ce avertisment i-a dat Darius noului pretendent al fostei sale iubite, la Mireasa.

În ediția din 9 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, camerele de supraveghere au surprins ce avertisment i-a transmis Darius lui Mihai, la scurt timp după ce acesta a anunțat că și-ar dori să o cunoască pe Daniela.

Descoperă ce a discutat Danieal cu Mihai, atunci când cei doi concurenți au rămas singuri.

Darius, avertisment pentru noul admirator al fostei sale iubite. Ce au discutat Mihai și Daniela, în ediția din 9 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul

În ediția trecută a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii am putut descoperi faptul că Mihai este din ce în ce mai interesat de Daniela.

Totuși, după ce concurentul și-a exprimat dorința să o descopere pe Daniela, Darius a avut un sfat pentru acesta: „Vrei să îți dau un sfat? Să nu te iei niciodată după ce zice Daniela! Și nu o spun doar eu, ci toată casa. Ea spune una, apoi face alta. Ăsta e stilul ei. Zice că nu o interesează gurii lumii, dar o afectează. Daniela seamănă foarte mult la comportament cu Claudia”.

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Când a rămas singur cu Daniela, Mihai a părut dornic să afle cum se simte concurenta și a încercat să discute cât mai multe detalii cu ea. Curios, acesta chiar și-a dat silința să îi pună numeroase întrebări, ca să o descopere mai mult.

„Eu nu m-am așteptat niciodată ca tu să ai o intenție cu mine”, a mărturisit concurenta, care ulterior a recunoscut, în Live, faptul că îl consideră a fi un băiat educat și că interesul e reciproc.

Mihai nu s-a ferit să recunoască, de față cu toți, că și-ar dori să o cunoasăc mai mult pe tânără.

Ce au discutat cei doi și cum a reacționat Daniela?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.