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Mireasa, sezon 13. Cunoașterea dintre Denis și Claudia s-a terminat! Concurentul s-a enervat și a țipat la tânără

În ediția din 9 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, Darius a ridicat vocea la Claudia și camerele au surprins totul. Cei doi au pus punct cunoașterii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Iunie 2026, 14:16 | Actualizat Marti, 09 Iunie 2026, 15:17
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Cunoașterea dintre Denis și Claudia s-a terminat, după o perioadă destul de lungă în care cei doi au purtat discuții aprinse și și-au făcut tot felul de reproșuri. În ediția din 9 iunie 2026 a show-ului matrimonial s-a aflat faptul că s-a terminat cunoașterea dintre ei.

Totuși, ceea ce i-a uimit cel mai mult pe cei din casă, dar și pe telespectatori, a fost reacția exagerată a lui Denis la adresa Claudiei. Tânărul a țipat nervos, iar camerele de filmat au surprins totul.

Cunoașterea dintre Denis și Claudia s-a terminat! Concurentul s-a enervat și a țipat la tânără, în ediția din 9 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

Cunoașterea dintre Claudia și Denis s-a terminat, după o lungă perioadă de discuții și tatonări.

Denis a discutat cu Claudia și a anunțat-o faptul că vrea să încheie cunoașterea cu Claudia: „Consider că te-am cunoscut”.

„Știi ce mă uimește la tine? Că te minți singur, te minți singur cu litere de tipar”, a fost reacția tinerei.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Darius a răbufnit din nou la adresa Danielei. Ce a putut să îi spună, de față cu toți

În ediția de ieri, concurentul a dat vestea cea mare. Ulterior, discuțiile aprinse dintre cei doi au continuat în casa Mireasa.

„Nicio femeie nu a văzut atâte calități câte calități am văzut eu la tine!”, a zis Claudia.

Concurentul i-a returnat chiar și celebra brățară pe care ea i-a dăruit-o. La un moment dat, tânărul s-a enervat și chiar a ajuns să țipe la ea, lucru ce i-a uimit pe toți cei prezenți.

„Eu am cedat presiunii? Eu am cedat presiunii?!”, a strigat el, extrem de nervos.

Degeaba a încercat să își ceară scuze, căci Claudia nu s-a lăsat și a continuat cu reproșurile. Unde s-a ajuns?

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 9 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu darius si claudia de la mireasa sezonul 13
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Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

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