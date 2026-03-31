Mireasa, sezon 13. Daniela l-a pus la punct pe Darius și nu și-a mai controlat nervii. Ce i-a zis, spre uimirea tuturor

Daniela i-a luat pe toți prin surprindere cu modul în care l-a tratat pe Darius recent, în ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Daniela este de nerecunoscut în ultima vreme și pare că se ceartă cu toată lumea. După ce a avut parte de un scandla de proporții cu Claudia, tânăra a rămas irascibilă și în perioada următoare. Începând de vineri, aceasta a părut complet schimbată. De starea de nervozitate a tinerei nu a scăpat nici Darius. Descoperă ce s-a întâmplat în ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Daniela l-a pus la punct pe Darius și nu și-a mai controlat nervii, în ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii. Ce i-a zis

În ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii am putut vedea imagini cu Daniela. În filmarea prezentată am putut vedea discuția purtată de ea cu Darius, când au rămas singuri în dormitor. Când Darius a încercat să se apropie de aceasta și să își manifeste iubirea și atracția, Daniela a părtu irascibilă și chiar a început să impună anumite limite și distanțe.

Uluit, Darius a încercat să înțeleagă ce se întâmplă, mai ales după ce sâmbătă concurenta a spus că nu dorește să petreacă noaptea împreună.

În imaginile difuzate în ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii am putut vedea cum tânăra îi explica faptul că ea nu simte să îi spună „te iubesc” la fel de des precum o face el și că nici nu dorește să se simtă constrânsă și obligată să îi răspundă în același mod, doar fiindcă el are mereu nevoie de confirmări și validări.

Extrem de nervoasă și irascibilă a fost chiar și în Live, atunci când Simona Gherghe a încercat să îi arate faptul că Darius s-a purtat exemplat și că, de fapt, problema este la ea și la starea ei de prelungită de nervozitate.

„Uită-te și tu cum vorbești, ești răstită! El nu te înțelege, dar nici noi!”, a zis Simona Gherghe.

Așa cum era de așteptat, această nouă atitudinea a Danielei, de a-l pune la punct pe Darius și de a-i impune limite, reguli și de a spune că vrea respect, i-a uluit pe toți cei prezenți în show-ul matrimonial, dar și pe telespectatori.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.