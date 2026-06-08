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Amulete în cascadă la ultima confruntare a echipelor de copii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust! Se află semifinaliștii

Ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite – Viitorul aduce numeroase amulete, dar și numele celor care intră în Semifinală.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 12:59 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 13:07
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Emoții uriașe pentru juniorii de la Chefi la cuțite – Viitorul are gust: urmează ediția în care se ocupă locurile din Semifinală. De mâine, cursa se va muta de la nivelul echipelor la nivel individual – dar până atunci, taberele vor lupta pentru a obține cea mai prețioasă victorie: echipa care câștigă diseară intră integral în Semifinală! Ulterior, proba individuală va hotărî restul semifinaliștilor.

Chefii se întrec în amulete și se află numele semifinaliștilor, în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Chefi la cuțite – Viitorul are gust

Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu intră, alături de sous chefii lor în linie dreaptă cu mini-sezonul dedicat copiilor: azi, telespectatorii vor putea urmări ultima confruntare a echipelor, mâine se va difuza semifinala, iar miercuri este seara în care se va desemna câștigătorul Chefi la cuțite – Viitorul are gust.

colaj foto cu chef richard abou zaki si chef alexandru sautner la amulete, la chefi la cutite
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Urmează o seară grea, așadar – care va începe cu un joc ce va avea reguli stricte și va solicita atenția și concentrarea juniorilor. Irina va impune tăcere în tot platoul înaintea acestui joc ce va influența puternic proba. Dar va fi doar liniștea dinaintea furtunii, întrucât sesiunea de gătit va fi extrem de agitată: sunetul alarmei amuletei se va auzi de trei ori – iar cea de-a patra intervenție îi va uimi pe toți! Cascada de amulete din seara aceasta va începe la semnalul lui Chef Sautner. Cum se vor descurca cei mici telespectatorii vor afla vizionând ediția Chefi la cuțite – Viitorul are gust difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

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