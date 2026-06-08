Fii cu un pas inaintea trendurilor din online-ul culinar

Cel mai asteptat eveniment cu si despre food content creation revine pe 10 iunie 2026 la Hotel JW Marriott din Bucuresti.

La editia de vara a Food Content Creators Conference, creatorii de continut, chefii, profesionistii din domeniul culinar si pasionatii de gatit activi in mediul online se reunesc pentru o zi in care inspiratia, tendintele si strategiile practice ocupa acelasi loc.

Food Content Creators Conference este principalul punct de intalnire al tuturor celor care fac food content la nivel inalt - un spatiu in care voci urmarite si apreciate in industrie impartasesc povesti si abordari de succes, iar participantii descopera solutii concrete pentru cresterea vizibilitatii si prezentei in online. Ca in fiecare editie, conferinta ofera si momente de networking valoros, pentru conexiuni autentice in cadrul comunitatii pasionatilor de bun gust.

Programul editiei de vara este structurat in doua sesiuni principale. Building Influence in Today's Food Industry aduce, in prima parte, in fata participantilor, creatoare de continut culinar urmarite, care vorbesc deschis despre parcursul lor, despre cum evolueaza continutul si ce inseamna sa construiesti un univers digital distinctiv intr-o industrie in continua schimbare. Sesiunea continua cu interviuri one-to-one pe scena, alaturi de invitati care imbina in acelasi timp excelenta culinara si prezenta in media - o conversatie despre cum se intersecteaza astazi aceste lumi si ce inseamna sa construiesti proiecte cu impact in industrie.

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Foto: Food Content Creators Conference

Cea de-a doua sesiune, The Architecture of High-Performing Food Content, este un masterclass dedicat tacticilor din spatele continutului culinar care performeaza - de la tehnica vizuala si structura colaborarilor cu brandurile, pana la mecanismele algoritmice care dicteaza vizibilitatea si integrarea inteligentei artificiale in fluxul de creatie. Evenimentul ofera astfel un ghid complet de know-how, noutati si perspective complementare asupra imaginii, strategiei, solutiilor si instrumentelor care pot imbunatati procesul creativ si prezenta online.

Printre vorbitorii editiei se numara:

• Orlando Zaharia (Jurat Chefi la Cutite, Co-owner Zmoke & Patizzeria, General Manager Yarzin Sella Romania)

• Kimberly Espinel (Food Photographer & Educator)

• Marina Luca (Castigatoarea Chefi la Cutite sezonul 17)

• Adina Chitu (Food Photographer, Food Stylist & Content Creator Pancake Planet)

• Sabina Rusnac (Content Creator)

• Cristina Andrei (Content Creator)

• Ana-Maria Alexandru (Content Creator, amesskitchen)

• Andreea Slujitoru (Head of Social Media, GMP&U)

• Adrian Anghel (Head of Digital Communications, NOMAZI Advertising)

• Octavian Gheorghe (AI Strategy Consultant)

Mai multe detalii despre program si inscrieri sunt disponibile pe www.foodcontentcreators.ro. Pentru a fi la curent cu noutatile editiei, urmariti pagina oficiala de Facebook si de Instagram.

Food Content Creators Conference 2026 | Summer Edition este un eveniment organizat de Evensys impreuna cu Lidl Romania si cu sprijinul Siviero Maria, LG, Pepsi, Aqua Carpatica si Blue.

Despre Evensys

Evensys este o companie de planificare de evenimente, cu 20 de ani de experienta in organizarea de evenimente business. Evensys este specializata exclusiv pe dezvoltarea de conferinte si de seminare proprii, ce acopera sapte domenii de activitate: Marketing & Comunicare, Internet & New Media, Financiar & Investitii, HR, Real Estate, Productie si Retail. Evenimentele organizate trateaza tematici actuale, care privesc atat industria de business locala, cat si cea din Europa Centrala si de Sud-Est.