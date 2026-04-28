Mireasa, sezon 13. Daniela s-a certat cu doamna Melinda. Cele două și-au aruncat replici dure, fără reținere. Ce a urmat

În ediția din 27 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, doamna Melinda și Daniela nu au mai rezistat și și-au aruncat replici dure. Află de la ce a pornit totul.

Daniela este extrem de supărată și dezamăgită în ultima perioadă, o dovadă clară în acest sens fiind chiar numeroasele situații în care concurenta nu a mai putut să îți înfrâneze pornirea de a critica și de a se certa cu Darius. În ediția din 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, concurenta s-a certat inclusiv cu doamna Melinda. Descoperă în rândurile de mai jos ce și-au reproșat cele două.

Daniela s-a certat cu doamna Melinda. Cele două și-au aruncat replici dure, fără reținere. Ce a urmat, în ediția din 28 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

„De când am intrat în casa asta, Darius a fost zeul zeilor și eu am fost aia cu pată, cum ar veni. Eu sunt nehotărâtă, eu nu știu ce vreau, iar Darius este…Săracul Darius! Săracul, Darius, suferă! Săracul, Darius, iubește! Numai el are snetimente, totul este despre el. Hai să îl susținem pe Darius, el e aici zeul zeiilor, și eu sunt singură, nu mă susține nimeni. Hai s-o călcăm pe Daniela în picioare, că și așa nu sare nimeni în apărarea ei. Azi mi-au dat și fetele dreptate, până acum toată lumea a fost de partea doamnei Melinda. O să îl rog în genunchi să mă ierte că am avut mici deranjuri la adresa lui. Nu înțeleg, îi e frică de mine?! La 26 de ani îi e frică de o femeie! La ce mai vrea o relație, dacă îi e frică de o femeie! Îi e frică de mine ca și când aș fi mama lui, că îl iau la bătaie, ce îi fac?! Doamne iartă-mă! Eu cred că el îmi dă răspunsuri corecte ca la carte, de frică să nu ne despărțim. Dar în același timp nu face ceva ca să se schimbe. Eu cred că el nu mă iubește cu adevărat, așa cum zice. Eu cred că doar simte nevoia de o femeie în viața lui, să fie pentru el acolo și atât”, a fost confesiunea făcută de Daniela față de câteva din concurentele din casa Mireasa. Meciul iubirii.

Doamna Melinda era în curte, în apropiere, și a auzit totul, iar reacția a fost una pe măsură: „Sunt dezamăgită, la ce am asistat. Am auzit din gura ei numai reproșuri din gura ei.

„Simt că îl iubesc, simt că vreau să fiu cu el, dar nu pot să tac de gură și să trec peste lucrurile care mă deranjează doar de dragul unei relații”, a mai zis tânăra.

Doamna Melinda nu a mai putut suporta vorbele Danielei și a intervenit, iar între cele două s-au iscat discuții aprinse. Auzind comentariile Danielei legate de Darius, doamna Melinda s-a supărat și a răbufnit, de față cu toți cei prezenți: „N-am auzit un cuvânt bun despre el”.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.