Mireasa, sezon 13. De ce lipsește Simona Gherghe în emisia de pe 1 iunie. Cine moderează emisiunea

Emisia live de Mireasa de pe 1 iunie 2026 este prezentată de Andreea Frățilă, gazda emisiunii Mireasa, direct din culise. Simona Gherghe lipsește.

Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Mireasa este într-o scurtă vacanță în Grecia alături de familie. De Ziua Copilului, Simona Gherghe se bucură de timp de calitate alături de fiica și fiul ei, în țara pe care o îndrăgește atât de mult! Din Grecia, Simona Gherghe a publicat o fotografie cu cei doi copii ai săi, la malul mării: „La mulți ani, copilași! Să vă păstrați bucuria vieții!”, a transmis Simona Gherghe pe rețelele sociale.

Andreea Frățilă moderează emisia de pe 1 iunie. „Sunt tare bucuroasă să fiu alături de voi într-o zi atât de frumoasă. Este 1 iunie, prima zi de vară și Ziua Copilului. Vă invităm la 2 ore senzaționale de emisiunea Mireasa pentru că s-au întâmplat lucruri pe care nu trebuie să le ratați!”, a transmis Andreea Frățilă la începutul emisiunii.