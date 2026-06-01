Mireasa, sezon 13. Daniela și Darius s-au despărțit: „Consider că ar trebui să mai crească puțin!”

La petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa, Daniela și Darius s-au despărțit. Anunțul separării a fost făcut în emisia live de 1 iunie. Doamna Melinda a avut nevoie de ajutor medical, supărată fiind de despărțirea dintre fiul ei și Daniela. Mama lui Darius a ieșit din emisia live după ce i s-a făcut rău.

După o săptămână plină de tensiuni, Daniela și Darius s-au despărțit. La petrecere, Daniela își dorea să se distreze, iar Darius ar fi vrut să petreacă timp alături de iubită. Deși Daniela l-a rugat pe iubit să nu înceapă o discuție serioasă pentru că nu era machiată și nu și-ar fi dorit un material cu ea, cei doi au purtat conversația prin care au ajuns la concluzia că ar fi bine să meargă pe drumuri separate. Daniela i-a reproșat iubitului că se simte neînțeleasă și neauzită.

„Îmi iei energia. Sunt puțin distantă. Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută a avut un impact mare și nu mă mai pot deschide față de tine. Nici nu vreau să mai fac compromisuri într-o relație, acum simt o barieră. În cele 3 luni de zile eu am vorbit mai mult singură. Nu m-ai luat în seamă. Eu simt că nu o să meargă între noi relația asta. Intuiția așa îmi spune. Eu una nu mai vreau aici și punct”, a spus Daniela la petrecere.

„E simplu. Ori mergem împreună înainte, ori nu mergem. Nu vreau să ajung negericit lângă tine! Ai șansa să faci ce vrei”, i-a spus Darius fetei.

„Îmi iei energia, nu-mi oferi spațiu, ești prea axat pe mine. Pune o presiune mereu pe mine. Au fost momente în care am simțit că Darius e bărbatul lângă care vreau să trăiesc o viață, dar în acest moment consider că ar trebui să mai crească puțin, e prea imatur pentru o căsătorie”, a spus Daniela.

„Și eu consider că ea e imatură. Nu este sigură pe ea, pe ce scoate pe gură. Îmi spui că nu crezi că ne vom înțelege afară și după o oră îmi spui că o să vorbim afară”, a spus Darius.

Doamna Melinda a fost afectată de despărțirea dintre fiul ei și Daniela și i-a reproșat acesteia că și-a bătut joc de el și că nu a fost îndrăgostită de el. În emisia live, doamnei Melinda i s-a făcut rău și a primit ajutor medical.

„Nu am simțit că doamna Melinda e dușmanul meu, dar comportamentul ei s-a schimbat. Mă doare și pe mine să o văd în starea asta, dar nu e vina mea. Eu am înțeles că Darius a avut o perioadă în care a căzut în depresie, dar asta nu înseamnă că eu trebuie să trag de mine pentru ca el să fie bine”, a spus Daniela.