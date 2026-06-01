Ediția de duminică de la Survivor România a adus o eliminare neașteptată pe micile ecrane ale publicului. Gigi Burger a fost nevoit să părăsească emisiunea după un duel dificil cu Ramona Micu. Iată ce a putut să-i spună Gabi Tamaș la ureche atunci când și-a luat rămas bun.

Săptămâna 21 de la Survivor România 2026 a adus o mulțime de surprize pentru concurenți, dar și pentru telespectatori. Jocurile de recompensă au avut mize spectaculoase, iar membrii tribului Los Niños au luptat din greu pentru a pune mâna pe ele.

Deși probele nu au fost deloc ușoare, toți au dat tot ce au putut pe traseu. Unii au tras până la epuizare pentru mâncare, în timp ce alții au intrat în confruntări cu gândul la victorie. Un lucru este cert, concurenții și-au dorit să rămână în competiția din Republica Dominicană.

Duminică seară, la Consiliul Tribal, concurenții au fost puși în fața unor alegeri dificile. Aceștia au fost nevoiți să decidă cine va merge la duel. În cele din urmă, aceștia au votat ca Ramona Micu și Gigi Burger să revină pe traseu pentru o confruntare aprigă.

Cuvintele pe care Gabi Tamaș i le-a șoptit la ureche lui Gigi Burger, după eliminarea de la Survivor România 2026

Doi concurenți puternici, care au dat totul pe traseu de-a lungul săptămânilor, au ajuns față în față în cel mai temut moment al competiției: duelul eliminatoriu.

Gigi Nicolae și Ramona Micu au trecut printr-o probă dificilă, unde nu au mai contat alianțele sau strategiile din camp, ci doar concentrarea, viteza și precizia de la final. Miza a fost uriașă: cel care câștigă își asigură locul în săptămâna finală.

Competiția a fost strânsă, însă doar o singură persoană s-a putut salva de la eliminare. Se pare că Ramona Micu a fost mult mai rapidă, iar Gigi Burger a pierdut lupta pe ultima sută de metri. Așadar, concurentul a fost nevoit să plece din Republica Dominicană.

„Sunt foarte relaxat! Soarta mea întotdeauna, nu doar în această competiție, e lăsată în mâinile Domnului! (...) Nu a fost să fie, se pare că drumul meu este spre casă. Eu m-am autodepășit stând aici atâta timp. Am venit cu gândul, atunci când am plecat de acasă, că poate stau și eu o săptămână sau două. Am depășit mai bine de două luni!

În concursul ăsta o să rămână doar cine își dorește foarte mult! Le mulțumesc colegilor că m-au suportat și îmi cer scuze dacă i-am supărat cu reacțiile mele. Voi știți că sunteți în sufletul meu. Așa se mai întâmplă aici, jungla scoate ce-i mai rău din tine în anumite momente. Vă pleacă bucătarul, dar cu siguranță rămâne Gabi pe poziții!”, a dezvălui concurentul.

La final, Gigi Burger și-a luat rămas bun de la colegii săi. Printre cei care i-au transmis un mesaj de încurajare la ureche a fost și Gabi Tamaș. În ciuda rivalităților din competiție, cei doi au legat o relație specială.

„Ne vedem acasă, ai grijă de tine!”, a fost mesajul pe care fostul fotbalist a ținut să-l transmită colegului său.

