Mireasa, sezon 13. De ce nu a vrut Anna să părăsească emisiunea pentru a se duce la mama sa care este în spital

Anna a fost întrebată în emisia live de Mireasa de pe 14 aprilie de ce a luat decizia de a rămâne în competiție și de a nu merge la mama sa internată în spital.

Pentru Anna sărbătorile au venit cu o veste greu de dus. Mama ei a intrat în comă diabetică. Aseară Anna primea noi vești despre starea mamei sale: „Acum este internetă pe secție, deci nu mai e în pericol. A răspuns la tratament și e totul bine, tu stai liniștită. Au mutat-o pe secția, deci ăsta e un semn sigur că e în afara oricărui pericol”, este informația pe care a primit-o Anna.

Concurenta Mireasa a fost întrebată dacă îți dorește să părăsească emisiunea pentru a merge la mama ei, însă a decis să rămână în competiție în continuare și să primească informații.

De ce nu a vrut Anna să părăsească emisiunea Mireasa pentru a se duce la mama sa internată în spital. Cum și-a explicat fata decizia

Anna nu a mers la mama ei pentru că s-a gândit că nu are cu ce să o ajute și că ea nu ar vrea să o vadă suferind.

„Decizia de a nu merge la mama a fost o decizie grea, dar m-am gândit că nu am cu ce să o ajut și că nu ar ajuta-o dacă m-ar vedea așa. M-am liniștit știind că e mai bine. Știu că ar fi vrut să rămân aici și să fiu puternică. Ea voia să vin aici, să-mi găsesc pe cineva, să mă vadă fericită. Nu aș fi vrut să mă vadă suferind”, a explicat Anna.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.