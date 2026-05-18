Mireasa, sezon 13. Un nou cuplu s-a format în casă! Camerele de filmat au surprins flirturile celor doi concurenți

În ediția din 18 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, un nou cuplu s-a format în casă, spre marea surpriză a tuturor!

Surpriză de proporții în casa Mireasa, căci doi concurenți au fost filmați în timp ce flirtează. Nu a mai durat mult și micile momente de apropiere s-au transformat în pasiune. Astfel, un nou cuplu s-a format în sezonul 13 ale show-ului matrimonial.

Sâmbătă, concurenții au avut parte de o petrecere pe cinste, cu muzică, dans și jocuri distractive. A fost un bun moment nu doar pentru relaxare și distracție, ci și pentru ceva mai mult, în cazul unora! Astfel, atmosfera electrizantă de la petrecere a aprins parcă și mai mult scânteile unei îndrăgostiri în cazul unor concurenți. Astfel, micile momente de apropiere s-au transformat în pasiune și nu a mai durat mult până ce un nou cuplu s-a format în casa Mireasa. Meciul iubirii, în sezonul 13.

Este vorba despre Dorian și Bianca, noua concurentă. Cei doi i-au luat prin surprindere pe cei din jur cu sărutul lor și nu a mai furat mult până ce aceștia s-au declarat un cuplu, lucru ce a uluit-o din plin chiar și pe Simona Gherghe: „Dar tu vrei să recuperezi patru luni într-o noapte?!”.

„Nu a fost nimic plănuit”, a recunoscut concurentul.

Ulterior, în Live, Dorian a spus că se simte îndrăgostit, iar Bianca a recunoscut că mai are nevoie de ceva timp, pentru a procesa tot ce se întâmplă. În plus, tânăra nu a ezitat să spună că nu îl avea pe Dorian în minte atunci când a intrat în emisiune, însă anumite interacțiuni dintre ei doi a făcut-o să înțeleagă faptul că s-ar potrivi și că se simte atrasă de el.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

