12 minute de ovații la Cannes pentru filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan şi Renate Reinsve

Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan şi Renate Reinsve a fost aplaudat timp de 12 minute la premiera de luni de la Cannes. A fost cel mai lung timp de ovații din acest an de la festival.

Publicat: Marti, 19 Mai 2026, 12:26 | Actualizat Marti, 19 Mai 2026, 12:47
Filmul „Fjord" al lui Cristian Mungiu, cu Sebastian Stan şi Renate Reinsve, a primit ovaţii entuziaste de 12 minute
Până la acest moment al festivalului de la Cannes filmul regizorului Cristian Mungiu a primit cele mai lungi ovații. Filmul „Paper Tiger” al lui James Gray a primit luni ovaţii de 10 minute, şi „All of a Sudden” al lui Ryusuke Hamaguchi, a fost aplaudat timp de 11 minute vineri. Filmul „Fjord” al lui Cristian Mungiu, cu actorii Sebastian Stan şi Renate Reinsve în rolurile principale, a prmit 12 minute de ovații.

Timpul îndelungat de ovații, oferă speranța unui Palme d’Or pentru Cristian Mungiu. Filmul „Anora” al lui Sean Baker, care a câştigat Palme d’Or la festival şi, ulterior, Oscarul pentru Cel mai bun film, a primit o ovaţie de 10 minute în 2024, potrivit news.ro.

„Fjord” este primul film în limba engleză al regizorului român. În poveste, Sebastian Stan şi Renate Reinsve interpretează rolurile unui cuplu mixt, format dintr-un român şi o norvegiană, care se mută împreună cu copiii lor în satul de lângă fiordul în care s-a născut soţia. Noua lor viaţă nu decurge conform planurilor și sunt prinși într-o luptă dramatică cu Serviciile Norvegiene pentru Protecția Copilului.

La premiera de luni de la Cannes, sala a reacționat intens la finalul proiecției filmului „Fjord”, moment care l-a emoționat pe regizor.

„Vreau să vă mulțumesc pentru că acesta este momentul adevărului pentru fiecare film. Este momentul în care vom ști peste 20 de ani că filmul este bun”, a spus Cristian Mungiu pe scenă.

Decernarea premiilor va avea loc pe 23 mai, iar filmul „Fjord” se află printre favoriți.

Până acum, Cristian Mungiu a participat de patru ori la Festivalul de la Cannes, câştigând Palme d’Or pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile” în 2007, premiul pentru cel mai bun scenariu pentru „Dincolo de dealuri” în 2012 şi premiul pentru cel mai bun regizor pentru „Bacalaureat” în 2016.

