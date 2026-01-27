Mireasa, sezon 13. Diana, gest de afecțiune pentru Marian! Ce confesiune neașteptată a făcut concurenta

În ediția din 27 ianuarie a emisiunii Mireasa: Meciul Iubirii au fost difuzate imagini noi cu interacțiunea dintre Diana și Marian. Tânăra a făcut un gest de afețciune față de de concurent, dar apoi a făcut o confesiune neașteptată.

În ediția precedentă a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii am putut vedea imagini cu Marian și Diana. Cei doi au stat de vorbă și tânărul a încercat să se apropie de ea, dar a înțeles că ceva o reține. Ulterior, în ediția din 27 ianuarie 2026 au fost difuzate filmări în care s-a putut observa faptul că tânăra a făcut un gest de afecțiune pentru Marian. Ulterior, concurenta a făcut o confesiune complet neașteptată.

Diana, gest de afecțiune pentru Marian! Ce confesiune neașteptată a făcut concurenta, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii

În ediția precedentă, Diana și Marian vorbeau despre situația lor și tânăra recunoștea faptul că el o place.

„Nu vreau să îți dau speranțe false, eu văd că tu suferi. Am văzut asta, când am zis că nu îmi place de nimeni din casă”, a mărturisit tânăra.

Articolul continuă după reclamă

„Nu știu, vreau să fac ceea ce simți, indiferent ce alegi. Îți doresc tot bine, chiar dacă alegi să te întorci cumva la fostul iubit. Îți doresc tot binele și sper să fie totul frumos. Pari o persoană atât de frumoasă în interior și în exterior, așa că meriți tot ce e mai bun”, a zis Marian.

Azi, în ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii, am putut descoperi că Diana a făcut un gest de afecțiune pentru Marian: l-a luat de mână, când stăteau pe canapea. Apoi, aceasta l-a dus în camera ei și i-a arătat un desen, pe care i l-a dăruit. După toate aceste lucruri, Marian a devenit destul de gânditor.

Citește și: Mireasa, sezon 13. AdrenaLinia a sunat și Ben a cedat întâlnirea cu Paula lui Sebastian! Ce i-a zis concurentul, când s-au văzut

Ulterior, în platoul emisiunii, Simona Gherghe a stat de vorbă cu cei doi concurenți și a încercat să descopere ce simte Diana de fapt.

Tânăra a zis că simte că îi este greu să se acomodeze și că nu știe dacă este pregătită să înceapă o nouă relație: „Mă simt foarte greu aici, am avut și aseară o criză și aici, nu pot să mă adaptez și nici nu pot. Am luat o decizie și din păcate nu pot face o relație aici. Nu am vrut să supăr pe Marian, că îmi este drag. Dar da, i-am făcut un semn. Dacă nu a înțeles, nu a înțeles. Poate aș putea să îmi fac o relație afară”.

Ce s-a mai aflat? Află totul urmărind clipul video de mai sus din ediția din 27 ianuarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.