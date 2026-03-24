Mireasa, sezon 13. Diana părăsește emisiunea. Termenul de ședere în casă a ajuns la final

La finalul emisiei live de Mireasa de pe 24 martie 2026, Simona Gherghe și-a luat „La revedere” de la Diana. Termenul de ședere pentru fată în casa Mireasa a ajuns la final

Diana a fost concurentă în sezonul 13 Mireasa, a fost eliminată și a revenit în casa Mireasa pentru Marian, primind ca termen 13 zile pentru a vedea dacă se poate lega ceva între ei. Fata a decis că nu poate fi nimic între ei înainte ca termentul să se încheie. După ce termenul s-a încheiat, Diana a mai primit 13 zile, după ce și-a exprimat simpatia față de Daniel. Daniel i-a spus Dianei că el nu este interesat decât de Claudia. La ultima petrecere a ei din casa Mireasa, Diana a primit ca task să aleagă un băiat cu care să poarte o conversație de 30 de minute.

Ea l-a ales pe Daniel, cei doi au stat de vorbă, însă băiatul i-a rămas fidel Claudiei. Termenul a ajuns la final, iar Diana a fost anunțată că va părăsi casa Mireasa pe 24 martie. În tot acest timp, Diana nu a fost concurentă cu drepturi depline.

„Mulțumesc, Diana! Drum bun îți doresc și sper să-ți găsești jumătatea în afara casei Mireasa!”, i-a spus Simona Gherghe Dianei. Fata a izbucnit în lcarimi: „Am avut emoții”, a spus fata întrebată de ce plânge.