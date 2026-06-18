Mireasa, sezon 13. Gestul Claudiei la adresa Maisei care a stârnit revoltă în casă. Ema a izbucnit în lacrimi când a văzut scena

Ema a izbucnit în lacrimi în emisia live de Mireasa de pe 18 iunie când a văzut un cadru cu Maisa, cățelușa ei, și Claudia.

Claudia a fost deranjată de dormitul Maisei și chiar a vrut să se mute din cameră. Tânăra a mers apoi la alte fete și le-a întrebat cum de ele pot dormi cu Maisa în cameră. La scurt timp, Claudia s-a împiedicat de Maisa și a înjurat-o. Când a văzut imaginile în direct cu cățelușa sa, înjurată de Claudia, Ema nu și-a putut stăpâni lacrimile: „Nu m-a afectat că a zis de sforăitul Maisei. Nu știam ultima fază. E ca și copilul meu”, a spus Ema.

Gestul Claudiei la adresa Maisei care a stârnit revoltă în casa Mireasa. Ema a izbucnit în lacrimi când a văzut scena: „Te enervezi când vezi asta”

Simona Gherghe a explicat că nu toată lumea iubește animalele, dar gestul de a o înjura pe Masia este unul revoltător.

„Ai făcut un gest foarte urât și asta o să stârnească revolta. Noi ca emisiune suntem foarte mari iubitori de animale. De-asta există și Mitzi aici. Ceea ce ai făcut tu e un gest urât. Să înjuri. Gestul e foarte revoltător. Te enervezi când vezi scena asta. De ce nu te-ai dus la Ema să-i spui că sforăie Maisa? Le-ai spus altor 5 persoane mai înfierat! Gândește-te la asta și corectează asta la tine”

Claudia și-a exprimat părerea de rău și a precizat că a fost o scăpare cauzată de faptul că se grăbea foarte tare.

„Îmi cer scuze. Mă grăbeam foarte rău în acel moment. Acolo s-a luat și amenda. Mi-am uitat lavaliera. M-am împiedicat, dar nu că am ceva cu cățelul. Nu am nimic cu Maisa.

Claudia a primit două amenzi pentru nerespectarea regulamentului

Claudia a primit două amenzi pentru nerespectarea regulamentului, incluzând nepurtarea regulamentului. Așadar 400 de lei din bugetul comun al fetelor a fost luat ca urmare a încălcării regulamentului de către Claudia. Simona Gherghe i-a precizat că nepurtarea lavalierei în mod repetat poate avea ca sancțiune eliminarea ei din competiție, pentru că fără camere și lavaliere nu se poate face un reality show.

„Am spus de față cu toate fetele că îmi pare rău că s-a luat acea amendă!”, a spus Claudia.

„Putem să mergem până la eliminarea ta din emisiune pentru încălcarea recurentă a regulamentului. Știți că nu ne putem auzi dacă nu scbimbăm bateriile. Claudia, eu pentru tine institui o regulă nouă: tu vei fi gata la 11:30 (n.r. în condițiile în care fetele trebuie să fie gata până la 12:20 și Claudia întârzie) Și ține cont de bateriile pentru lavalieră”, a spus Simona Gherghe.

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