Mireasa, sezon 13. Bianca, în lacrimi. Ce a făcut-o pe concurentă să plângă. Denis și Claudia, implicați într-un nou scandal

Bianca a fost surprinsă cu lacrimi pe față după un nou scandal între Denis și Claudia. Cei doi și-au adresat replici acide în emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 11 iunie 2026.

Denis și Claudia nu au găsit o rezolvare pentru conflictele dintre ei! Tânăra a avut cuvinte grele la adresa concurentului, după ce au decis să încheie cunoașterea. Se pare că atitudinea băiatului a dezamăgit-o.

„El a încercat să mă aburească, dar nu i-a ieșit! Voi nu realizați că omul este superficial?”, a afirmat fata în emisia de la Mireasa: Meciul Iubirii de joi, 11 iunie 2026.

„Îmi pare rău că i-am luat apărarea fără să o cunosc mai bine!”, a dezvăluit și Denis.

„Vreau să-i spun ceva!”, a încercat tânăra să discute cu băiatul.

„Nu-ți permit!”, a fost replica acestuia.

Denis și Claudia, replici tăioase în direct la Mireasa: Meciul Iubirii. De ce a plâns Bianca

În emisia live de joi din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 11 iunie 2026, Claudia a precizat că gesturile lui Denis au făcut-o să se îndepărteze și să tragă anumite concluzii despre el.

„Nu e vorba că mă frământă ceva, am stat să trag niște concluzii despre el! Ce pot să zic? Tot ce am făcut am făcut pentru că am simțit față de el și trag niște concluzii despre el. Pe mine nu mă mai afectează așa de tare subiectul

Greșeala mea (n.r. că încercă să mai vorbească cu el). Nu o numesc îndrăgosteală, ci atracție. Ce face el nu e frumos. Îi place să amăgească femeile!”, a punctat fata.

„Nu e vorba despre speranțe, ci de ceea ce scoate pe gură! (...) El se îndreaptă către orice femeie. Adică eu și Bianca suntem tipare diferite”, a mai completat ea.

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„Îi mulțumesc lui Dumnezeu!”, a intervenit Denis.

„Tu ce mi-ai arătat mie? Cum țipi la o femeie? Ți se pare normal? Ai țipat de trei ori la mine și ți-am permis! Trebuia să pun stop de la fața cu eugenia”, a mai spus Claudia, vizibil deranjată de cele întâmplate.

„Un singur reproș nu mi-ai adus atunci!”, a specificat Denis.

De ce a izbucnit în lacrimi Bianca la Mireasa: Meciul Iubirii

În timpul conflictului dintre Denis și Claudia, Bianca a fost surprinsă cu lacrimi pe fața. Tânăra nu s-a mai putut și a răbufnit din cauza situației în care a fost pusă, după apropierile de concurent.

„Din cauza situațiilor de ieri. A tot ceea ce s-a întâmplat! M-am gândit la Raluca și la Denis”, a dezvăluit fata în emisia live de joi de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 11 iunie 2026.

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„Mă doare și capul, nu mă simt bine! Nici nu știu ce să fac! Cred că pentru liniștea mea ar fi bine să ies din toate ecuațiile astea”, a mai adăugat fata.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.