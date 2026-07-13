Mireasa, sezon 13. Imagini de la petrecerea burlăcițelor. Fetele logodite și domnișoarele de onoare au defilat în costume de baie

Fetele logodite de la Mireasa sezon 13 și domnișoarele lor de onoare au avut parte de o petrecere a burlăcițelor la malul mării.

Fetele logodite au plecat la mare alături de domnișoarele de onoare pe care și le-au ales: Ema a ales-o pe Roxana, Amalia pe Daniela, iar Giulia pe Bianca. Fetele s-au bucurat de masaj și diverse tratamente, au defilat în costum de baie, s-au bălăcit în piscină și au sărit în valuri. Spre seară, burlăcițele au mers în club, unde s-au distrat pe cinste.

Claudia a mers la hotel alături de doamna Mihaela și s-a mulțumit cu timpul petrecut fără lavaliere, în contextul în care niciuna dintre fetele logodite nu a ales-o ca domnișoară de onoare și nu a participat la petrecerea burlăcițelor.

Unde a fost Claudia cât timp fetele logodite și domnișoarele de onoare au fost la mare. Ce a spus tânăra după ce ea nu a fost aleasă să participe la petrecerea burlăcițelor

„M-am odihnit, e bine fără lavaliere. Nu m-am certat cu doamna Mihaela, a fost ok. Eu mă mulțumesc că am stat fără lavaliere”, a spus Claudia, după ce colegele ei de competiție au mers la mare.

Doamna Mihaela a ținut să precizeze că tânăra Claudia nu a fost prea vorbăreață în perioada în care au fost plecate la hotel.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Imagini de la petrecerea burlacilor. Ce s-a întâmplat. Ce fată s-a supărat după vizionarea imaginilor