Mireasa, sezon 13. La o zi de la intervenția mamei Claudiei, a sunat și unchiul. Ce a spus domnul Iulian

La Mireasa, Capriciile Iubirii, în ediția de pe 15 aprilie 2026, unchiul Claudiei a intervenit telefonic.

Situația familială a Claudiei este una dificilă. După ce mama acesteia a intervenit telefonic și și-a spus punctul de vedere, a venit rândul unchiului să spună partea lui de adevăr.

Unchiul Claudiei are o altă parte de poveste față de doamna Florentina. Domnul Iulian a intervenit telefonic și a susținut că nu a fost agresiv cu mama Claudiei. Mama concurentei a spus că a încercat să ia legătura cu Claudia când era mică, dar a fost lovită și amenințată de fosta soacră și fostul cumnat. Unchiul Claudiei neagă acuzațiile făcute de mama Claudiei.

„Mama Claudiei a spus: luați-vă beleaua pe cap, exact la naștere, și să aveți grijă voi de ea. Și eu am spus: Ce vrei să spui cu acest argument? Am spus că oricum eu voi fi lângă ea și orice s-ar întâmpla, noi o să avem grijă de ea. Am luat fata legal. E mincinoasă, ea a venit la mine și m-a amenințat cu tatăl ei. Mama mea a fost tutorele legal al Claudiei de la vârsta de 5 ani jumate”, a spus unchiul Claudiei.

