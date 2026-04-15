Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Mama Claudiei a intervenit telefonic. Vorbe grele între mamă și fiică: „Cât minte femeia asta!”

Mireasa, sezon 13. Mama Claudiei a intervenit telefonic. Vorbe grele între mamă și fiică: „Cât minte femeia asta!”

Mama Claudiei a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii și a spus vorbe grele despre fiica sa. Concurenta Mireasa a spus că mama ei nu i-a fost aproape de aproximativ 20 de ani. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Aprilie 2026, 10:59 | Actualizat Miercuri, 15 Aprilie 2026, 12:21

După ce a scris vorbe grele în online despre fiica sa, iar Claudia a răbufnit, doamna Florentina a dorit să intervină telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii. Mama Claudiei a susținut că fiica ei a mințit în ce a spus despre ea. De asemenea, doamna Florentina a mai susținut că ea a vrut să se implice și să o caute pe Claudia în copilăria ei, dar nu a fost lăsată de rudele tatălui Claudiei. De cealaltă parte, Claudia a spus că a fost lovită de fostul soț al mamei (tatăl fraților Claudiei) și că nu a fost căutată de ea.

Mama Claudiei a intervenit telefonic la Capricii. Vorbe grele între mamă și fiică: „Nu ai fost lângă mine în acești aproape 20 de ani”. Ce a ținut să „clarifice” doamna Florentina: „Doamne, cât minte femeia asta!”

„Aș vrea să clarific niște situații. Ea, Claudia, fiica mea, a spus acolo mai multe. Claudia a spus că eu nu-i las pe frații ei să vorbească cu ea. Nu este adevărat. Unul dintre frați a venit cu mine în România să vorbească cu ea, dar tot din cauza ei nu a mai vrut. Ea a luat niște poze de pe Internet cu frații ei fără permisiune alor, și a făcut un colaj pe care l-a postat. Și fratele ei nu a mai vrut să meargă să o vadă. S-au supărat pentru că nu a cerut permisiunea să ia pozele lor de pe Internet. A spus că a intervenit eu, dar am intervenit pentru că nu se înțelegeau din cauza limbii pentru că ei vorbesc în spaniolă”, a spus mama Claudiei.

De ce ea nu vrea să vorbească cu mine? Acum 3 ani a vorbit cu mine prin Facebook și am întrebat-o cu ce trăiește în București. Ea pe mine m-a căutat. Iar ea mi-a răspuns în felul următor: Eu am 2 mașini și o a treia mașină pe drum și tu fă pași că vreau să-ți văd mersul pe la spate. Eu vă spun cinstit că am vrut să o ajut, dar ea mi-a zis că e campioană și că se descurcă. Eu nu am fost decăzută din drepturile părintești, eu nu am mai fost la ea pentru că nu mă lăsau. Fosta mea soacră mi-a zis să plec dacă nu vreau bătaie și să-mi văd de ăia doi pe care îi am. Am fost la ea la școală și mereu am căutat-o, dar nu mi s-a permis să stau cu ea. Cu toate a mințit. De ce se victimizează și plânge că vai de mine, mama mea nu vrea să știe nimic de mine”, a spus mama Claudiei

Mama Claudiei a susținut că a căutat-o pe fată când era mică și că i-a făcut daruri, însă concurenta Mireasa nu-și amintește nici de bicicleta și nici de cerceii de aur, daruri despre care doamna Florentina pretinde că i le-ar fi oferit fiicei. Claudia a spus că fostul soț al mamei ei a agresat-o fizic, însă doamna Florentina neagă că a avut un soț agresiv.

„Eu nu doresc să vorbesc cu ea. Așa este, am luat niște poze cu frații mei pentru că mă gândesc la ei, am făcut un colaj cu ei și am scris acolo că sunt frații mei și am pus o poză. Nu prea văd unde am greșit făcând acest lucru. [...] Doamne, cât minte femeia asta! [...] Tu nu ai fost lângă mine în acești aproape 20 de ani. [...] Tu când ai venit în România anul trecut ai venit pentru avere. Nici măcar nu ai venit să mă vezi. Am fost în spital internată și pe tine nu te-a interesat”, a spus Claudia.

🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.
