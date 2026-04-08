Mireasa, sezon 13. Reacția Claudiei la mesajele mamei sale. Fata a răbufnit în fața camerelor: „Ea nu există pentru mine!”

Mesajele pe care mama ei le-a lăsat în mediul online au afectat-o pe Claudia de la Mireasa: Meciul Iubirii. După ce și-a șters lacrimile, tânăra a oferit o primă reacție despre atitudinea femeii care i-a dat viață.

În emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 7 aprilie 2026, Claudia a adus-o în discuție pe mama ei. Aceasta a dezvăluit că femeia care i-a dat viață nu vrea să aibă nicio legătură cu ea de aproximativ 21 de ani.

Tot în aceeași ediție, tânăra a fost luată prin surprindere de mesajele pe care mama ei le lasă telespectatorilor. Fata nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi la vorbele grele ale femeii.

După ce s-a liniștit, Claudia nu a putut încheia subiectul delicat. Așadar, concurenta a oferit o primă reacție despre atitudinea mamei sale din mediul online. De altfel, tânăra a „aruncat” cu vorbe grele.

Cum a reacționat Claudia după ce a aflat despre mesajele acide ale mamei sale. Ce le-a spus fetelor la Mireasa: Meciul Iubirii

Fata a precizat că nu poate avea o relație apropiată cu frații ei din cauza mamei. Femeia nu ar fi de acord ca tânăra să ia legătura cu aceștia.

„I-am spus că nu e mama pentru mine. Ea o ține că de ce n-am căutat-o eu pe ea la 18 ani. (...) Nu a interesat-o. Mama pentru mine e bunica mea! Și gândiți-vă la o chestie. Anul ăsta se fac 29 de ani de când tata e mort! Știu clar că am doi frați cu care mi-am dorit să am o legătură strânsă, iar ea s-a băgat.”, a punctat Claudia, vizibil afectată de situație.

„Ea nu există pentru mine! E un nimeni pentru mine această femeie! Mi-a adus acuzații de fiecare dată! Nu s-a interesat o dată de sănătatea mea, de mine. Ea pe mine nu m-a considerat fiica ei! Eu nu sunt fiică pentru ea, nici n-am fost!”, a mai adăugat ea.

În emisia live de miercuri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 8 aprilie 2026, concurenta a povestit despre momentele grele prin care a trecut cu tatăl vitreg. Aceasta a scos la iveală detalii tulburătoare.

„Nu pot să înțeleg felul în care ea vorbește despre mine. Bunica mea are toate drepturile, este tutorele meu legal”, a mai zis Claudia.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

