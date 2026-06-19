Mireasa, sezon 13. Momente de panică pentru Giulia și Alexandru. Cei doi au mers de urgență la medic. Ce se întâmplă cu sarcina

Giulia a cerut să meargă la medic la un consult. Alexandru i-a fost alături, iar în emisia live de Mireasa de pe 19 iunie, cei doi au fost mai liniștiți după ce tânăra însărcinată a făcut analize de sânge.

Giulia a acuzat dureri de burtă și a avut sângerări și a mers plângând alături de logodnicul ei să ceară să meargă la spital. Tânăra a făcut Analiza Beta Hcg și sâmbătă va merge pentru a repeta această analiză.

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Momente de panică pentru Giulia și Alexandru. Cei doi au mers de urgență la medic. Ce se întâmplă cu sarcina

Sarcina este în stadiu incipient, motiv pentru care valorile sunt mici. La momentul consultului, analiza indica sarcina, dar e nevoie de repetare la 48 de ore.

„M-am speriat puțin. Sper să nu pierd sarcina. Este o sarcină mică, iar valorile sunt prea mici. Trebuie să mă întorc sâmbătă pentru o reevaluare. Dacă va crește valoarea va fi în regulă, sau va fi o sarcină care se va elimina singură”, a spus Giulia.

Sâmbătă, Giulia va repeta analiza. În gală, tânăra însărcinată a precizat că s-a liniștit după sperietura din ziua anterioară.