Mireasa, sezon 13. Paula, ceartă de proporții cu doamna Mihaela! Concurenta a „explodat” de nervi. Ce a urmat

În ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au ieșit la iveală detalii despre cearta dintre Paula și doamna Mihaela. Află de la ce a pornit totul.

Au fost zile tensionate în casa Mireasa. Meciul iubirii. În afară de cearta dintre Daniela și Claudia, iată că tensiunile uriașe nu au lipsit nici în cazul Paulei și al doamnei Mihaela. Cele două și-au adresat reproșuri și replici dure și, la un moment dat, tânăra a „explodat” de nervi și a izbucnit chiar și în lacrimi. Descoperă în clipul video de mai sus de la ce a pornit întregul conflict, dar și ce a urmat în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

În ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, o nouă ceartă de proporții s-a iscat între Paula și doamna Mihaela. S-au făcut multe speculații despre preferințele lui Răzvan, iar doamna Mihaela a spus la Capriciile iubirii faptul că nu îi recomandă tânărului să se apropie de Paula. Așa cum era de așteptat, tânăra nu a reacționat deloc bine.

„Eu m-am săturat ca dumneavoastră să aveți astfel de reacții și un asemenea comportament la adresa mea! Eu, în primul rând, nu v-am greșit dumneavoastră cu nimic!”, a spus Paula, de față cu toți, în casă.

„Nu ai dreptul să îmi vorbești pe totul ăsta. Am spus că nu te recomand pentru că îl văd cu altcineva. Nu îți permit să țipi la mine!”, a zis doamna Mihaela, în apărarea ei.

„Dar nu mă interesează!”, a strigat Paula, extrem de nervoasă.

„Eu ți-am vorbit ca o mamă zilele astea”, a completat femeia, însă tânăra nu s-a lăsat: „Mi-ați vorbit ca o mamă și în live-uri mă atacați. Vă rog să încetați orice discuție! Eu, începând din acest moment, vreau să nu mă mai băgați în seama. Am ajuns bătaia dumneavoastră de joc din ziua în care am intrat aici!”.

A urmat un schimb acid de replici și un val de reproșuri și chiar și alte mame din casă au intervenit, ca să aplaneze conflictul dintre cele două, în ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Ce alte tensiuni au mai fost și ce s-a mai întâmplat? Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 30 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

