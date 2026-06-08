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Parlamentul European renunță la Google. Ce motor de căutare îi va lua locul

Parlamentul European a anunțat că renunță la Google în favoarea unui motor de căutare dezvoltat de o țară europeană.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 17:02 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 17:04
Parlamentul European va folosi un alt motor de căutare de acum | Shutterstock
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Începând de luna aceasta, Parlamentul European ia un alt pas spre susținerea produselor digitale europene.

Reprezentanții au anunțat că celebrul Google va fi înlocuit, scrie Politico.

În schimb, va fi folosit un motor de căutare european, care va fi instalat automat pe dispozitivele angajaților și reprezentanților din Parlamentul European.

Schimbarea a fost comunicată intern înainte de schimbarea de pe 4 iunie.

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Parlamentul European renunță la Google

De pe 4 iunie, Qwant a înlocuit Google drept motor de căutare implicit pe calculatoarele Parlamentului European, potrivit unui e-mail transmis deputaților.

Decizia a fost luată „în conformitate cu angajamentul Parlamentului privind suveranitatea digitală și protecția datelor personale ale utilizatorilor”.

Schimbarea are loc într-un moment în care Parlamentul își intensifică eforturile pentru consolidarea așa-numitei „suveranități tehnologice”.

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Comisia Europeană urmează să prezinte un nou pachet de măsuri destinat reducerii dependenței de furnizorii de tehnologie din afara Europei și susținerii alternativelor dezvoltate pe continent.

În mesajul transmis parlamentarilor, Qwant e descris drept „un motor de căutare european axat pe protejarea vieții private”, conceput pentru a evita urmărirea activității utilizatorilor și colectarea datelor personale.

Lansat în 2013, serviciul francez s-a promovat încă de la început ca o alternativă la Google care pune accent pe confidențialitate.

Qwant va fi motorul de căutare implicit

Căutările efectuate direct din bara de adrese a browserelor Firefox și Edge vor fi redirecționate automat prin Qwant. Cu toate acestea, eurodeputații vor putea în continuare să folosească alte motoare de căutare sau să își modifice setările implicite după preferințe.

Decizia vine după luni de presiuni din partea unor membri ai Parlamentului European, care au cerut reducerea dependenței instituțiilor UE de tehnologiile americane.

În noiembrie anul trecut, un grup format din 38 de eurodeputați i-a transmis o scrisoare președintei Parlamentului European, Roberta Metsola. Prin aceasta s-a cerut eliminarea treptată a software-ului Microsoft și a altor tehnologii dezvoltate în afara Europei.

Semnatarii au argumentat că dependența Europei de un număr restrâns de giganți tehnologici americani a devenit o vulnerabilitate strategică.

Schimbarea motorului de căutare implicit la nivelul Parlamentului European e privită de mulți analiști ca un gest simbolic, dar și ca un semnal clar privind direcția în care Uniunea Europeană dorește să își dezvolte infrastructura digitală în următorii ani.

Conceptul de „suveranitate digitală” a devenit tot mai important în Europa, în special după pandemia COVID-19 și pe fondul tensiunilor geopolitice globale. Oficialii europeni susțin că dependența de companii tehnologice din afara blocului comunitar poate crea riscuri legate de securitatea datelor, continuitatea serviciilor și autonomia strategică a instituțiilor europene.

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În prezent, majoritatea serviciilor digitale utilizate de cetățenii și instituțiile europene provin de la companii americane precum Google, Microsoft, Amazon sau Meta. În paralel, China și-a dezvoltat propriul ecosistem tehnologic, ceea ce a alimentat discuțiile despre necesitatea unor alternative europene competitive.

Qwant e una dintre puținele companii europene care încearcă să concureze pe piața motoarelor de căutare, dominată de Google. Deși cota sa de piață rămâne redusă comparativ cu liderul global, compania franceză și-a construit reputația pe promisiunea că nu urmărește utilizatorii și nu creează profiluri publicitare bazate pe istoricul căutărilor.

Experții consideră că decizia Parlamentului European ar putea încuraja și alte instituții publice din UE să analizeze soluții tehnologice dezvoltate în Europa, ca parte a unei strategii mai ample de consolidare a independenței digitale a continentului.

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