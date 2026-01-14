Mireasa, sezon 13. Povestea lui Sebastian. Băiatul nu și-a cunoscut tatăl și a trecut prin niște episoade grele în viață

Antena Căutare
Sebastian Zalomir din sezonul 13 Mireasa are 25 de ani și a venit din Iași pentru a-și găsi iubirea. Aflat în zodia Fecioară, el a venit în emisiune însoțit de doamna Mihaela pentru a găsi o persoană sinceră și loială.

Publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 16:46 | Actualizat Miercuri, 14 Ianuarie 2026, 16:54

Lui Sebastian este șofer, îi place să citească și să joace fotbal. Băiatul a trecut prin niște episoade dificile de-a lungul vieții.

Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 13. Meciul Iubirii poate fi văzut de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1

„Mama a plecat din țară la un an și câteva luni, apoi a decis să merg cu ea, la 8 ani. Timp de 4 ani am locuit în Italia. Provin dintr-o familie monoparentală. Pe tata nu-l cunosc, nu a contribuit la creșterea mea. Mama și-a refăcut viața cu tatăl meu vitreg, care a contribuit la creșterea mea. Ei s-au despărțit pentru că comportamentul meu a fost inadecvat. Am o soră vitregă de 13 ani”; a povestit Sebastian.

Până la 25 de ani, Sebastian a avut 2 relații. După prima despărțire a suferit foarte mult, iar Sebastian a avut nevoie de psiholog. „Din cauza stresului a intervenit și boala: mici probleme la inimă”.

„Viitoarea mea soție ar trebui să aibă un aspect îngrijit, sportiv. Mi-aș dori să găsesc o persoană de vârsta mea sau mai mare. Într-o relație nu aș accepta să fiu înșelat, mințit”, a spus Sebastian.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

