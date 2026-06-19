Mireasa, sezon 13.  Rezultatul cursei de eliminare dintre Dorian, Ciprian și Daniel. Ce băiat este eliminat

În gala Mireasa de pe 19 iunie 2026, Simona Gherghe a anunțat rezultatul cursei de eliminare la care s-au aflat 3 băieți: Dorian, Daniel și Ciprian

Timp de o săptămână, publicul a răspuns la întrebarea „Ce băiat doriți să eliminați din casa Mireasa?”, variantele de răspuns fiind: Dorian, Daniel și Ciprian.

În casa Mireasa, Dorian a avut interacțiuni cu mai multe fete, însă doar cu una dintre ele o relație. Relația lui cu Bianca a durat foarte puțin, pentru că el nu s-a simțit bine în cuplu, în emisiune. Daniel a avut și el o relație în casa Mireasa, cu Claudia, de care s-a reapropiat în ultimele zile. Ciprian nu a avut o relație în sezonul 13 Mireasa. Cei trei au intrat în cursa de eliminare: Dorian a fost nominalizat de casă, Ciprian ca băiatul de pe ultimul loc în clasaemnt și Daniel a fost „moștenirea” Emiliei.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Dorian, Ciprian și Daniel. Ce băiat este eliminat

Simona Gherghe a anunțat procentele de vot și l-a numit pe băiatul eliminat.

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Pentru că a fost votat de 2,95% dintre telespectatori, Daniel rămâne în competiție

„Băiatul care părăsește emisiunea pentru că a fost votat de 70,63% dintre telespectatori este Dorian”.

„Cum să explic. Asta este. Înseamnă că locul meu nu mai este aici”, a spus Dorian.

Clasamentul a adus o răsturnare de situație. Ce băiat este eliminat după ce Dorian a primit imunitate

Dorian este concurentul votat să părăsească emisiunea Mireasa, dar a primit imunitate, fiind clasat pe locul 1 în top. Așadar, Dorian este Mirele Săptămânii și rămâne în casă.

Pentru că Ciprian a fost pe locul 2 în cursă și nu are imunitate, el este băiatul eliminat.