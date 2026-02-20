Antena Căutare
Mireasa, sezon 13. Scandal uriaș în casa fetelor din cauza listei de cumpărături. Halima a izbucnit în lacrimi: „Taci!”

Un scandal uriaș a pornit în casa fetelor de la Mireasa: Meciul Iubirii din cauza listei de cumpărături. Halima nu și-a mai putut stăpâni nervii și a răbufnit în fața camerelor de filmat. Concurenta a izbucnit în lacrimi.

Publicat: Vineri, 20 Februarie 2026, 14:18

Un nou conflict a avut loc în casa show-ului matrimonial. De data aceasta, Halima și Daniela au avut lucruri de împărțit din cauza listei de cumpărături. Doamna Cătălina nu a putut rezistat tentației de a interveni.

Totul a pornit de la faptul că Daniela își dorea un capăt de periuță electrică, iar Halima voia ciocolată și bulion. De asemenea, Fata Săptămânii a ținut să atenționeze pe toată lumea că trebuie să se calculeze foarte bine alimentele deoarece a fost depășit bugetul cu mult.

„Trebuie tăiat, că nu ne ajung banii!”, a spus Roxana în timp ce făcea lista de cumpărături.

„Am depășit exagerat bugetul!”, a mai adăugat doamna Melinda.

„Să se scoată toate mofturile și cumpărăm doar mâncare”, a ținut Daniela să precizeze.

Cuvintele Danielei au scos-o din sărite pe Halima înainte de Gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026. Fata a început să plângă

Un lucru este cert, lista de cumpărături a generat un scandal monstru în casa Mireasa: Meciul Iubirii, chiar înainte de Gala de vineri, de pe 20 februarie 2026. Daniela a spus vorbe ce au scos-o din sărite pe Halima.

„Ce îți place să stai în certuri și divergente. Nu ți se pare că mănânci cam multe paste?”, i-a reproșat Daniela.

„Doamne, du-te!”, a răspuns Halima, vizibil nervoasă.

„Pe tine nici nu te mai bag în seamă!”, a mai adăugat concurent.

„Taci! Mănânc ce vreau și când vreau!”, i-a răspuns Halima.

„Vorbești mult și prost. Ferește-te să intri în gura mea! Taci că mă disperi! (...) Te dai mare sfântă. Mă ia capul, frate”, a intervenit Claudia în discuția celor două.

„Dar tu ce crezi, că mi-e frică de tine? Asta e o amenințare sau ce?”, i-a răspuns Daniela.

„Tu mănâncă nonstop, Halima!”, a mai insistat tânăra.

„Nesimțire la maxim! Exagerezi, dă-te-n colo, taci naiba din gură că nu te mai suport!”, a mai zis Halima.

„E răutate! Comentezi că mănâncă prea mult”, a ținut și Giulia să-i spună Danielei.

„Nu am simțit nevoia să o jignesc. Pur și simplu așa a ieșit, că mănâncă nonstop. Tot timpul când se comandă ceva, eu nu apuc să mănânc din unele alimente”, a mărturisit Daniela în gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026.

„Atenție mare! Pe lista de cumpărături se trece strictul necesar, care să vă asigure traiul de zi cu zi. Restul chestiilor, care sunt mici capricii, astea se comandă dacă mai rămân bani”, a precizat Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 20 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Colaj cu fetele din casa Mireasa sezon 13
+4
Mai multe fotografii

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

