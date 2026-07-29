Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!

Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. După ce s-a întrecut în cadrul unor misiuni dificile pe plaja din Vama Veche și în Bulgaria, apoi au fost la o fermă de melci și la un complex cu mistreți, iată că ultima zi din aventura avută de Iulia Albu, Selina, Victor Slav și Marian Capet a început în forță pe plaja din Venus.

Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Miercuri, 29.07.2026, 23:15

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce surpriză a primit nea Marin de ziua...

Miercuri, 29.07.2026, 23:06

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu, Andrei, Sonny și Rikito s-au...

Miercuri, 29.07.2026, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit Liviu...

Miercuri, 29.07.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și-a pierdut verigheta la cules de...

Miercuri, 29.07.2026, 21:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, scos din sărite de Iulia...

Miercuri, 29.07.2026, 21:40

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor în...

Miercuri, 29.07.2026, 20:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Marti, 28.07.2026, 22:48

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui...

Marti, 28.07.2026, 22:45

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Echipele au primit o veste proastă de la...

Marti, 28.07.2026, 22:05

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a acuzat stări de rău! Ce...

Marti, 28.07.2026, 21:52

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit învinșii...

Marti, 28.07.2026, 21:50