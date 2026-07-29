Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!
Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. După ce s-a întrecut în cadrul unor misiuni dificile pe plaja din Vama Veche și în Bulgaria, apoi au fost la o fermă de melci și la un complex cu mistreți, iată că ultima zi din aventura avută de Iulia Albu, Selina, Victor Slav și Marian Capet a început în forță pe plaja din Venus.
Miercuri, 29.07.2026, 21:10