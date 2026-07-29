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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, scos din sărite de Iulia Albu la proba de puzzle: Copiii mei îl făceau într-un minut!
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, scos din sărite de Iulia Albu la proba de puzzle: Copiii mei îl făceau într-un minut!

Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. După ce s-au întrecut la misiunea de strâns cochilii de rapane, vedetele au avut de făcut un puzzle la următoarea probă! Echipa roșie a întâmpinat mari probleme la realizarea acestuia, iar Iulia Albu i-a scos peri albi lui Liviu Vârciu!
Miercuri, 29.07.2026, 21:40
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Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Trei vedete în premieră la emisiune! Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 23:15 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce surpriză a primit nea Marin de ziua lui! Liviu Vârciu: Am rugat un sculptor să-i facă un bust!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce surpriză a primit nea Marin de ziua lui! Liviu Vârciu: Am rugat un sculptor să-i facă un bust!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 23:06 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu, Andrei, Sonny și Rikito s-au întrecut la tras cu pistolul la țintă

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu, Andrei, Sonny și Rikito s-au întrecut la tras cu pistolul la țintă

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în parcul de distracții

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce sarcini de lucru au primit Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu în parcul de distracții

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 22:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și-a pierdut verigheta la cules de rapane! Nea Marin l-a pus să-i pupe mâna pentru ca i-a găsit-o!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny și-a pierdut verigheta la cules de rapane! Nea Marin l-a pus să-i pupe mâna pentru ca i-a găsit-o!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete! Nea Marin le-a pus să facă scufundări în mare după cochilii de rapane!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 21:10 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor în stilul său obșinuit! Liviu Vârciu a primit o palmă zdravănă!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Nea Marin a dat trezirea vedetelor în stilul său obșinuit! Liviu Vârciu a primit o palmă zdravănă!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 20:50 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce întrebări acide are Eduard Puiu pentru Bianca și Dennis

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. De ce nu își poate face o relație Dorian din perspectiva Biancăi

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Denis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce spune Denis despre interacțiunile cu fetele din casa Mireasa: Cred că de Raluca m-am folosit!

Logo show Miercuri, 29.07.2026, 10:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Selina și Victor Slav au muls caprele

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:48 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă i-a făcut Liviu Vârciu lui Capet: Am crezut că mă vor devora porcii mistreți

Logo show Marti, 28.07.2026, 22:45
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