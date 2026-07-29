Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, scos din sărite de Iulia Albu la proba de puzzle: Copiii mei îl făceau într-un minut!
Episodul 6 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 29 iulie 2026. După ce s-au întrecut la misiunea de strâns cochilii de rapane, vedetele au avut de făcut un puzzle la următoarea probă! Echipa roșie a întâmpinat mari probleme la realizarea acestuia, iar Iulia Albu i-a scos peri albi lui Liviu Vârciu!
Miercuri, 29.07.2026, 21:40