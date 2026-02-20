Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe a anunțat un nou cuplu în casă. Ce concurenți s-au sărutat: „Te miști repede”

Simona Gherghe a anunțat un nou cuplu în gala de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026. Concurenții și-au dat frâu liber sentimentelor și s-au sărutat în fața camerelor de filmat.

O nouă poveste de iubire a început în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Se pare că Alexandru și Giulia nu mai sunt singurul cuplu din emisiune. Alți doi concurenți au lăsat părerile celorlalți deoparte și s-au sărutat.

Cine este al doilea cuplu din casa Mireasa: Meciul Iubirii, sezonul 13

După ce au avut o discuție intensă în casa fetelor, Alan și Ema au luat pe toată lumea prin surprindere cu un gest neașteptat. Pe lângă îmbrățișări și pupicii pe obraz, concurenții au grăbit un pic lucrurile și s-au sărutat.

Mai mult, cei doi și-au făcut confesiuni neașteptate. Tânăra a simțit, încă de la Task-ul Cătușelor, că va avea o relație cu Alan. De asemenea, aceasta nu a vrut să o facă pe Roxi să sufere, însă nu și-a putut ascunde sentimentele față de băiat.

„Erai pe drumul meu de prietenie! Știi că eu simțeam că o să fiu cu tine? Aveam o bănuială!”, i-a mărturisit Ema cu zâmbetul pe buze.

„A fost perfect. Am apreciat (n.r. că îl înțelege). La mine nu a fost în plan, nici nu știam ce o să se întâmple!”, i-a dezvăluit Alan.

„Voiam pe cineva care să-mi dea pace, ai venit mănușă!”, a mai adăugat Ema despre alegerea pe care a făcut-o AdrenaLinia pentru ea la Task-ul Cătușelor.

„Te miști cam repede domnul Alan! (...) Ce repede am trecut de la cunoaștere la relație”, a fost reacția Emei după ce Alan i-a „furat” câțiva pupici pe buze.

Simona Gherghe nu s-a putut abține în emisia live de vineri din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 februarie 2026, și le-a adresat mare întrebare. Aceștia au dezvăluit că au trecut de la cunoaștere la relație.

„E de bine! Sunteți uimiți că s-a întâmplat atât de repede”, a punctat prezentatoarea TV.

„A știut să-mi apese niște butoane!”, a glumit Alan, după ce i s-a spus că este mai liniștit de când a cunoscut-o mai bine pe Ema.

„Să fie într-un ceas bun! Felicitări! Vă doresc tuturor să simțiți”, a mai dezvăluit Simona Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 20 februarie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

