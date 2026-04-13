Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe lipsește de la ediția specială de Paște. Cine prezintă emisiunea 

Simona Gherghe a lipsit din ediția specială de Paște Mireasa, ediția fiind prezentată de Andreea Frățilă, gazda emisiunii Mireasa: Direct din Culise.

În Vinerea Mare, Simona Gherghe a anunțat că va lipsi în edițiile Mireasa de pe 13 și 14 aprilie: „Eu o să lipsesc luni și marți. Să fiți cuminți, vă las pe mâini bune!”, a anunțat Simona Gherghe.

Prezentatoarea Mireasa are 2 zile libere pe care le petrece alături de cei doi copii care sunt în vacanța de Paște. Simona Gherghe a postat pe Instagram că în duminica Paștelui a mers 21885 de pași: „Sumarul zilei de ieri: noi când mergem, mergem”, a spus prezentatoarea care petrece câteva zile de sărbătoare alături de familie.

Andreea Frățilă prezintă ediția specială de Paște e pe 13 aprilie 2026: „Sunt tare bucuroasă să fiu alături de voi într-o zi atât de specială. O zi superbă, suntem în a doua zi de Paște, ne bucurăm de această vreme, alături de concurenții din casa Mireasa. SUntem în curte, într-un cadru magic”, a spus Andreea Frățilă.

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.