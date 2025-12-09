Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun

Simona Gherghe și-a surprins fanii cu o postare adorabilă în care apar cei doi copii ai săi. Vlad și Ana s-au lăsat pozați în timp ce împodobesc bradul de Crăciun. Iată cât de mult au crescut băieții prezentatoarei TV.

Simona Gherghe și-a surprins fanii cu o postare adorabilă în care apar cei doi copii ai săi | Instagram

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Simona Gherghe este o prezență discretă. Moderatoarea de la „Mireasa” preferă să își țină familia și viața personală departe de ochii curioșilor.

Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu că prezentatoarea TV are doi copii minunați. Simona Gherghe distribuie rar imagini cu micuții săi deoarece nu își dorește să îi mai expună pe rețelele sociale.

Recent, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare adorabilă în care apar Vlad și Ana. Chiar dacă le sunt ascunde chipurile, fetița și băiețelul moderatoarei de la Mireasa au cucerit inimile fanilor cu ipostazele copleșitoare în care s-au lăsat pozați.

Pentru că sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, Simona Gherghe a decis să înceapă pregătirile. Și anul acesta, prezentatoarea TV a fost ajutată de cei doi copii ai săi la împodobirea bradului de Crăciun.

Cum arată bradul de Crăciun al Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut cei doi copii ai săi, Vlad și Ana

Moderatoarea de la Mireasa are o relație strânsă cu prietenii săi virtuali, motiv pentru care nu a ezitat să le arate bradul de Crăciun pe care l-a împodobit alături de micuții săi. Fanii au fost luați prin surprindere de cât de mult au crescut Ana și Vlad.

„Weekendul a fost cu împodobit de brad, miros de turtă dulce, făcută în casă, împreună cu Ana și Vlad, filme de Crăciun, un pahar de vin roșu, în liniștea nopții. E o perioadă tare aglomerată, cu drumuri, serbări, liste, cumpărături, oboseală, așa că zilele când suntem acasă, cu toții, sunt o gură de oxigen.

Am facut bradul mai repede ca de obicei, a fost cerere mare, dar mă bucur că i-am ascultat pe cei mici. Și, de-acum, începe nerabdarea aia, în așteptare Moșului, dar acolo nu mai intervin.

Ne ținem de calendar!”, a scris prezentatoarea TV pe contul de Instagram.

Postarea Simonei Gherghe a generat mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Super ocupație pentru cei mici! Să facă cu drag și dor biscuiți sau turtă dulce!”, „Felicitări, copiii vor avea amintiri frumoase din copilăria lor!”, „Frumos, cele mai frumoase momente din viață sunt momentele petrecute în familie!” sau „Foarte frumos! Sărbători binecuvântate cu sănătate și multe bucurii!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, prezentatoarea TV savurează din plin fiecare clipă petrecută alături de cei doi copii ai săi. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, moderatoarea de la Mireasa este în preajma micuților săi, iar Ana și Vlad se bucură de toate activitățile realizate în familie.