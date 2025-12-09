Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun

Imagini înduioșătoare cu cei doi copii ai Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut Ana și Vlad. Cum au împodobit bradul de Crăciun

Simona Gherghe și-a surprins fanii cu o postare adorabilă în care apar cei doi copii ai săi. Vlad și Ana s-au lăsat pozați în timp ce împodobesc bradul de Crăciun. Iată cât de mult au crescut băieții prezentatoarei TV.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 11:55 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 12:47
Galerie
Simona Gherghe și-a surprins fanii cu o postare adorabilă în care apar cei doi copii ai săi | Instagram

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Simona Gherghe este o prezență discretă. Moderatoarea de la „Mireasa” preferă să își țină familia și viața personală departe de ochii curioșilor.

Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, puțini sunt cei care știu că prezentatoarea TV are doi copii minunați. Simona Gherghe distribuie rar imagini cu micuții săi deoarece nu își dorește să îi mai expună pe rețelele sociale.

Recent, vedeta a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare adorabilă în care apar Vlad și Ana. Chiar dacă le sunt ascunde chipurile, fetița și băiețelul moderatoarei de la Mireasa au cucerit inimile fanilor cu ipostazele copleșitoare în care s-au lăsat pozați.

Citește și: Simona Gherghe a plecat în prima vacanță fără familie. Ce destinație a ales și de cine a fost însoțită

Articolul continuă după reclamă

Pentru că sărbătorile de iarnă sunt tot mai aproape, Simona Gherghe a decis să înceapă pregătirile. Și anul acesta, prezentatoarea TV a fost ajutată de cei doi copii ai săi la împodobirea bradului de Crăciun.

Cum arată bradul de Crăciun al Simonei Gherghe. Cât de mult au crescut cei doi copii ai săi, Vlad și Ana

Moderatoarea de la Mireasa are o relație strânsă cu prietenii săi virtuali, motiv pentru care nu a ezitat să le arate bradul de Crăciun pe care l-a împodobit alături de micuții săi. Fanii au fost luați prin surprindere de cât de mult au crescut Ana și Vlad.

„Weekendul a fost cu împodobit de brad, miros de turtă dulce, făcută în casă, împreună cu Ana și Vlad, filme de Crăciun, un pahar de vin roșu, în liniștea nopții. E o perioadă tare aglomerată, cu drumuri, serbări, liste, cumpărături, oboseală, așa că zilele când suntem acasă, cu toții, sunt o gură de oxigen.

Citește și: Fiica Simonei Gherghe a ajuns pe mâna medicilor din Grecia. Ce s-a întâmplat cu micuța și cum se simte acum. „Nu e mereu ușor”

Am facut bradul mai repede ca de obicei, a fost cerere mare, dar mă bucur că i-am ascultat pe cei mici. Și, de-acum, începe nerabdarea aia, în așteptare Moșului, dar acolo nu mai intervin.
Ne ținem de calendar!”, a scris prezentatoarea TV pe contul de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea Simonei Gherghe a generat mai bine de 2 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Super ocupație pentru cei mici! Să facă cu drag și dor biscuiți sau turtă dulce!”, „Felicitări, copiii vor avea amintiri frumoase din copilăria lor!”, „Frumos, cele mai frumoase momente din viață sunt momentele petrecute în familie!” sau „Foarte frumos! Sărbători binecuvântate cu sănătate și multe bucurii!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Colaj cu Simona Gherghe, cei doi copii ai săi și soțul
+6
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, prezentatoarea TV savurează din plin fiecare clipă petrecută alături de cei doi copii ai săi. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, moderatoarea de la Mireasa este în preajma micuților săi, iar Ana și Vlad se bucură de toate activitățile realizate în familie.

Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată...
Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă Milionarul român care merge cu metroul în Bucureşti nu a mai ţinut cont de nimic şi riscă o amendă uriaşă
Observatornews.ro Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele Filmul morţii celor doi români din Tenerife, luaţi de un val uriaş. Au ignorat toate avertismentele
Antena 3 Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță Creatoarea de conținut pentru adulți exclusă până și de pe OnlyFans a fost arestată în Bali după ce s-a aflat ce făcea în vacanță
SpyNews O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate O femeie se află în stare gravă după o intervenție estetică simplă. Este ținută în viață de aparate

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a căuta răspunsuri și pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Regele Charles şi regina Camilla au prezentat felicitarea de Crăciun pentru 2025. Cum arată
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile
Lauren Sánchez a dictat moda iernii. Ținuta de 10.000 de dolari care a atras toate privirile Catine.ro
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Cristina Ștefania, schimbare de look neașteptată. Cum arată acum logodnica lui Speak
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Nicușor Dan a explicat în Le Monde de ce România nu doboară dronele și de ce nu poate spune că Rusia a influențat alegerile din 2024
Nicușor Dan a explicat în Le Monde de ce România nu doboară dronele și de ce nu poate spune că Rusia a... Libertatea.ro
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani
Cât a plătit Ioana Țiriac pentru a fi martoră la un moment istoric. Fiica magnatului român nu s-a uitat la bani AntenaSport
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie să își încerce identitatea, să vadă ce dorește…”
Nadia Comăneci, o mamă foarte mândră! Ce a dezvăluit despre fiul ei, Dylan, în vârstă de 19 ani: „Trebuie... Elle
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO
Cutremurul de 7,6 grade, surprins în imagini! Mai multe orașe au fost zguduite din temelii | VIDEO Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos
Brăduți din foietaj cu scorțișoară și cacao. Desert rapid, festiv și spectaculos HelloTaste.ro
Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM
Un anticiclon puternic cuprinde România. Vremea se schimbă radical la începutul iernii. Avertismentul ANM Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 decembrie 2025. Vărsătorii caută conexiuni autentice. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara?
„Bătaie” în Parlament pe anul 2026. Brâncuși, Vuia, Moisil sau Iancu de Hunedoara? Jurnalul
Galerie FOTO: Cât costă să faci Revelionul 2026 în București și cum se compară cu alte orașe europene
Galerie FOTO: Cât costă să faci Revelionul 2026 în București și cum se compară cu alte orașe europene Kudika
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare
Destinația care concurează cu stațiunile montane de Revelion. Oferte de la 2.100 lei pentru 3 nopţi de cazare Observator
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea
5 medicamente uzuale care interacționează cu cafeaua. Ce reacții neașteptate pot apărea MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de vită. Cum să o aromatizezi pentru gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar
Cum îți dai seama că ai fost crescut de un părinte prea autoritar DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători
Prăjitură cu mac și cremă de vanilie, aromată, catifelată și perfectă pentru sărbători Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x