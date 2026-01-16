Mireasa, sezon 13. Task-ul alinierii. Fetele s-au așezat în spatele băiatului preferat. Ce alegeri s-au făcut

În gala de pe 16 ianuarie 2026 de Mireasa a avut loc primul task al alinierii. Fiecare fată s-a așezat în spatele băiatului preferat.

Prima gală a venit cu primul task al alinierii. Fetele s-au aliniat în spatele băieților. După primele interacțiuni, s-au exprimat concret și primele simpatii prin intermediul task-ului alinierii. În timp ce băieții se aflau aliniați în platou, fiecare fată a intrat și s-a așezat în spatele unui băiat, exprimându-și astfel o preferință. Fetele s-au așezat în spatele băiatului cu care doresc un date.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt băieții care au așteptat să fie aleși. Fetele: Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi și-au exprimat primele simpatii.

Ca la fiecare task al alinierii, au existat fete care au ales același băiat, iar concurentul a fost cel care a făcut alegerea finală. Dorian, Adrian și Darius nu au fost aleși de nicio fată. George a avut de ales între Claudia, Roxana și Daniela. El a ales-o pe Daniela. Marian a avut de ales între Halima și Diana și a ales-o pe Diana. Alexandru a avut de ales între Giulia și Amalia și a ales-o pe Giulia.

Giulia s-a așezat în spatele lui Alexandru;

Halima s-a așezat în spatele lui Marian;

Larisa s-a așezat în spatele lui Ben;

Paula s-a așezat în spatele lui Sebastian;

Claudia s-a așezat în spatele lui George;

Diana s-a așezat în spatele lui Marian;

Roxi s-a așezat în spatele lui Alan;

Roxana s-a așezat în spatele lui George;

Amalia s-a așezat în spatele lui Alexandru;

Daniela s-a așezat în spatele lui George.

Alan are un date cu Roxi.

Sebastian are un date cu Paula.

George are un date cu Daniela.

Ben are un date cu Larisa.

Marian are un date cu Diana.

Alexandru are un date cu Giulia.

Dorian, Roxana, Claudia, Darius, Halima, Adrian, Amalia nu au date-uri în urma task-ului Alinierii.

Claudia, pentru că nu a avut nicio discuție mai lungă cu un băiat fiind 10 fete și 9 băieți, l-a ales pentru o discuție pe George.

Dorian, Darius, Adrian, Alan, Alexandru, Sebastian, Ben, George, Marian sunt cei 9 băieți care au intrat în casa Mireasa în sezonul 13. Giulia, Claudia, Roxana, Larisa, Daniela, Halima, Diana, Paula, Amalia, Roxi sunt cele 10 concurente.