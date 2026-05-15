Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 15 mai 2026

Telespectatorii au avut parte de o nouă surpriză în gala de vineri, 15 mai 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii. Aceștia au aflat Mama, Fata și Băiatul Săptămânii.

A fost o săptămână intensă pentru concurenți, dar și pentru oamenii de acasă. Tensiunile s-au simțit la cote maxime odată cu intrarea Alinei în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Apropierea dintre Denis și Claudia a stârnit o mulțime de reacții negative.

De asemenea, Raluca a aruncat cu vorbe grele la adresa celor doi concurenți. Tânăra a dezvăluit, în nenumărate rânduri, că nu își mai dorește să interacționeze Denis chiar dacă a existat o atracție între ei.

Tot în această săptămână, băieții au fost luați prin surprindere de o nouă prezență feminină. Bianca și-a făcut apariția în emisiune pentru a-și cunoaște sufletul pereche. Deși există un băiat care i-a atras atenția în casă, aceasta nu a oferit un nume.

Au curs și lacrimi la Mireasa: Capriciile Iubirii. Giulia a izbucnit în plâns după ce Alexandru i-a reproșat că mâncarea pe care a făcut-o este mult prea picantă pentru el. Momentul emoționant, dar adorabil a fost savurat din plin de telespectatorii.

Mai mult, Dorian a luat o decizie în ceea ce o privește pe Karina, fata care a venit în show-ul matrimonial pentru el. Băiatul a hotărât să păstreze distanța față de ea pentru că nu este genul lui de femeie.

Cum arată clasamentul publicului din gala Mireasa: Meciul Iubirii de vineri, 15 mai 2026

Și de data aceasta, oamenii de acasă au avut o responsabilitate mare. Aceștia au avut la dispoziție 7 zile să voteze Mama, Fata și Băiatul Săptămânii din Gala Mireasa: Meciul Iubirii de pe 15 mai 2026.

Simona Gherghe nu a ținut prea mult în suspans concurenții. Toți așteptau cu nerăbdare să afle favoriții publicului din această săptămână. Surprizele nu au întârziat să apară în clasament, iar fetele și băieții au fost uluiți de noile schimbări.

Așadar, Mama Săptămânii a fost votată doamna: Melinda.

Top 3 fete:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Roxana.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Giulia.

Fata Săptămânii este: Daniela pentru prima dată pe această poziție în top: „Promit că o să-mi fac treaba bine!”

Top 3 băieți:

Pe locul 3 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Alexandru.

Pe locul 2 în clasamentul publicului Mireasa se regăsește: Dorian.

Băiatul Săptămânii este: Sebastian.

De asemenea, Denis și Răzvan se află în cursa de eliminare. Telespectatorii au votat un băiat care să părăsească emisiunea în gala de vineri de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 15 mai 2026. Așadar, cel care merge acasă este Răzvan.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.