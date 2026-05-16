Mireasa, sezon 13. Ralucăi i s-a făcut rău în emisia live de la Capricii. Ce s-a întâmplat între ea și Claudia: „Mă amuză...”

Momente neașteptate în emisia live de vineri de la Mireasa: Capriciile Iubirii. Ralucăi i s-a făcut rău în timpul unei discuții tensionate cu Claudia. Cele două și-au adresat replici acide, fără nicio ezitare.

Tensiunile au atins cote maxime între Claudia și Raluca în ultima săptămână la Mireasa: Meciul Iubirii. Denis a reușit să declanșeze un adevărat război între cele două concurent. Totul a început de la faptul că băiatul s-a declarat într-o cunoaștere cu fosta iubită a lui Daniel.

În emisia live de vineri de la Mireasa: Capriciile Iubirii, de pe 16 mai 2026, fetele au avut noi lucruri de împărțit. Raluca nu s-a mai putut abține și a dat cărțile pe față în privința sentimentelor pe care le are pentru concurent.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cum arată clasamentul publicului! Ei sunt Mama, Fata și Băiatul Săptămânii în Gala din 15 mai 2026

„Mai e acolo ceva (n.r. pentru Denis), dar ce să fac? Sunt aici și nu am decât să gestionez cum se văd lucrurile. O iau treptat, mă înțeleg întâi pe mine și accept. (...) Cu siguranță ar fi ok ca pe viitor să nu mă mai arunc în ceva în care mi s-a zis de la început că e nu, să mă valorizez pe mine mult mai mult, să mă pun pe primul loc și să caut persoane care mă iubesc”, a dezvăluit Raluca.

„Nu m-am izolat! Pur și simplu mi-am dat seama de reacțiile mele, că trebuie să mă controlez și să nu mai intru în discuții. Nu-mi face bine! (...) Am văzut în Denis persoana care mă liniștește”, a explicat Claudia despre atitudinea ei din ultima perioadă.

Raluca, momente de panică în emisia live de la Mireasa: Capriciile Iubirii

În timpul emisiei live de la Mireasa: Capriciile Iubirii, Raluca a ținut să își schimbe locul pentru că nu se simte bine. Aceasta și-a dorit să stea sprijinită de brațul canapelei, chiar în fața lui Denis.

„Deci eu chiar mă simt rău acum! Chiar mă simt rău și vreau să stau lângă ceva să am susținere, nu știu cum să explic. Am văzut că s-a făcut loc liber aici. Vrei să leșin ori în fața ta, ori lângă tine? Nu mă simt bine!”, au fost dezvăluirile concurentei.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Răzvan și Denis. Ce cuplu beneficiază de un avantaj săptămâna viitoare

Raluca Preda, moderatoarea emisiunii, nu a stat prea mult pe gânduri și a întrebat-o dacă are nevoie de intervenția medicului: „Ai nevoie de asistență medicală?”

„Da, am vrut la medic adineauri ca să cer o pastilă”, a fost răspunsul dat de tânără.

„Se va rezolva! Dacă vrei să te retragi este alegere ta, în funcție de cum te simți”, a mai adăugat moderatoarea show-ului.

„Mă amuză frustrarea ta, crede-mă!”, a fost replica Claudiei, după ce Ralucăi i s-a făcut rău.

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.