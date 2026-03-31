Mireasa, sezon 13. Venirea lui Răzvan în casă i-a dat Emei anumite stări și trăiri! Ce i-a zis lui Alan

Venirea lui Răzvan în casa Mireasa. Meciul iubirii a stârnit anumite stări și trăiri în Ema! Descoperă ce s-a întâmplat cu tânăra în ediția din 31 martie 2026.

Situație complet neașteptată, dezvăluită în ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! Venirea în casă a lui Răzvan a făcut-o pe Ema să aibă anumite stări și trăiri, iar tânăra a ținut să îi dezvăluie totul lui Alan.

Venirea lui Răzvan în casa Mireasa.Meciul iubirii i-a dat Emei anumite stări și trăiri! Ce s-a întâmplat în ediția din 31 martie 2026

Intrarea lui Răzvan în casă a produs efecte dincolo de ceea ce s-a văzut inițial, iar în cuplul Ema - Alan este nevoie de clarificări.

„Nici nu știu cum să pun problema și cum să sune situația ca să mă înțelegi real. Și să înțelegi când mi s-au declanșat lucrurile. Până acum ai văzut că nu am avut treabă. Răzvan este un tipar de bărbat, tiparul ăsta de bărbat eu l-am avut în viața mea. În momentul în care eu l-am văzut aici, mi s-a declanșat partea de frică și de siguranță. De siguranță și acum caut să aud de la tine. Am fost cu un tipar de băiat ca Răzvan timp de șase ani și când a intrat în casă mi-a declanșat niște vise din trecutul meu. Nu despre altceva”, a mărturisit tânăra.

„Ok, și acesta ce înseamnă? Ce fel de vise?”, a zis Alan.

„L-am visat pe fostul. Și cred că mi s-a activat chestia asta din frică. De cum erai tu anterior. Deși tu nu îmi dai chestia asta de înțeles. Nu alte vise, nu e altceva. Eu cu tine vreau să fiu iubitule”, a explicat Ema.

„Eu ți-am spus că sunt dispus să fac foarte multe lucruri despre tine, dar trebuie și tu să înțelegi lucrurile astea”, a fost replica dată de concurent.

Cei doi au continuat să discute și să încerce să lămurească sentimentele și trăirile pe care le are tânăra. Concurentul a declarat faptul că nu se simte speriat de faptul că în casă există tiparul Emei și că se simte foarte sigur pe el. l

Între timp, Răzvan a recunoscut la testimonal faptul că Ema este pe primul loc în topul preferințelor lui, pe locul doi fiind Giulia și pe locul al treilea fiind Amalia. Așa cum era de așteptat, acest detaliu a adus un val uriaș de surpriză în platoul emisiunii Mireasa, Meciul iubirii, ediția idn 31 martie 2026.

„Și venisem așa liniștită azi la muncă! Și noi suntem cu bomba în living!”, a zis Simona Gherghe.

Ce a mai ieșit la iveală și ce s-a mai întâmplat? Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 31 martie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.